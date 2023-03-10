Haluk Levent harekete geçti... Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma...

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Akkaya, sanatçıyı dolandırıcı olmakla suçlamıştı.

Eski modelin suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Levent, suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkaya hakkında “kamu kurum ve kuruluşlarını tahkir ve aşağılama”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “tehdit, hakaret ve iftira” suçlarından soruşturma başlattı.

Savcılık, Akkaya’nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı.

Akkaya’ya savcılık dava açarsa 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.