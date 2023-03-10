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Haluk Levent harekete geçti... Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma...

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#Deniz Akkaya#Haluk Levent#AHBAP
Haluk Levent harekete geçti... Deniz Akkayaya 5 ayrı suçtan soruşturma...
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 08:13

Deniz Akkaya hakkında AHBAP Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent’e yönelik iddiaları nedeniyle 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı.

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Akkaya, sanatçıyı dolandırıcı olmakla suçlamıştı.

Eski modelin suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Levent, suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkaya hakkında “kamu kurum ve kuruluşlarını tahkir ve aşağılama”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “tehdit, hakaret ve iftira” suçlarından soruşturma başlattı.

Haluk Levent harekete geçti... Deniz Akkayaya 5 ayrı suçtan soruşturma...

Savcılık, Akkaya’nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı.

Akkaya’ya savcılık dava açarsa 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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#Deniz Akkaya#Haluk Levent#AHBAP

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