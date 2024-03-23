Halis Serbest, tazminat davasını kaybetti

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Filmin yapımcısı Orchestra Content’in avukatı Hande Fırat ise kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti:

“Filmde davacı Halis Serbest’in ismine yer verilmemiştir. Bu nedenle haksız ve mesnetsiz olan davanın reddini istiyoruz.”

Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılan Halis Serbest, “Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Halis Serbest’in açtığı davayı reddetti.