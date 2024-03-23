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Halis Serbest, tazminat davasını kaybetti

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#Bergen#Halis Serbest#Orchestra Content’
Halis Serbest, tazminat davasını kaybetti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 07:26

ŞARKICI Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ‘Bergen’ filminin yapımcısı Orchestra Content’e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürdü.

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 Filmin yapımcısı Orchestra Content’in avukatı Hande Fırat ise kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti:

“Filmde davacı Halis Serbest’in ismine yer verilmemiştir. Bu nedenle haksız ve mesnetsiz olan davanın reddini istiyoruz.”

Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılan Halis Serbest, “Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Halis Serbest’in açtığı davayı reddetti.

Gözden KaçmasınÖlüm tehditleri alıyorum Halis Serbestten Bergen filminin yapım şirketine tazminat davası"Ölüm tehditleri alıyorum" Halis Serbest'ten Bergen filminin yapım şirketine tazminat davasıHaberi görüntüle
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#Bergen#Halis Serbest#Orchestra Content’

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