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Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya sonrası şimdi de Aleyna Tilki ile görüntülendi

#Haldun Demirhisar#Haldun Demirhisar Kimdir#Haldun Demirhisar Nereli
Haldun Demirhisar kimdir Serenay Sarıkaya sonrası şimdi de Aleyna Tilki ile görüntülendi

Haldun Demirhisar, Aleyna Tilki ile gündeme gelmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. İzmirli olan Haldun Demirhisar, kentteki bazı mekanların işletmeciliğini yapmaktadır. Peki, Haldun Demirhisar kimdir? İşte, bir dönem Serenay Sarıkaya ile de adı anılan ve şu an Aleyna Tilki ile sevgili olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar'ın biyografisi hakkında detaylı bilgiler

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Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları" kınıyorum" demişti.

Haldun Demirhisar son olarak Aleyna Tilki ile görüntülendi.

 

 

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