Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

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Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:
"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"
Belediye başkanlığına aday olan ünlüler:
FATMA GİRİK
1989 yılında Şişli'den belediye başkanı adayı olan Fatma Girik, seçimden zaferle çıktı.
BARIŞ MANÇO
Barış Manço 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Kadıköy Belediyesi başkan adayı oldu ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.
LEVENT KIRCA
2009 yılından Levent Kırca Üsküdar Belediye Başkanlığı için mücadele etti ancak seçilemedi.