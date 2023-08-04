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Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

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#Hakan Peker#Yerel Seçimler#Belediye Başkanı Adayı
Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 13:10

2024'deki yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart'taki seçimlerde Hakan Peker'in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

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Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"

Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor

Belediye başkanlığına aday olan ünlüler:

FATMA GİRİK
1989 yılında Şişli'den belediye başkanı adayı olan Fatma Girik, seçimden zaferle çıktı.

Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor


HALİL ERGÜN
Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994 ve 1999'da iki farklı partinin adayı olarak seçime girdi. Ergün her iki seçimi de kaybetti.
Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor


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BARIŞ MANÇO
Barış Manço 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Kadıköy Belediyesi başkan adayı oldu ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.

Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor


ZÜLFÜ LİVANELİ
Zülfü Livaneli, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor


LEVENT KIRCA
2009 yılından Levent Kırca Üsküdar Belediye Başkanlığı için mücadele etti ancak seçilemedi.

Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor


ALİF SAĞ
Arif Sağ, 2009'da belediye yerel seçimleri için, CHP tarafından Sancaktepe başkan adayı olarak gösterildi.
Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor



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#Hakan Peker#Yerel Seçimler#Belediye Başkanı Adayı

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