Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

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Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"

Belediye başkanlığına aday olan ünlüler:



FATMA GİRİK

1989 yılında Şişli'den belediye başkanı adayı olan Fatma Girik, seçimden zaferle çıktı.



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Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994 ve 1999'da iki farklı partinin adayı olarak seçime girdi. Ergün her iki seçimi de kaybetti.

BARIŞ MANÇO

Barış Manço 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Kadıköy Belediyesi başkan adayı oldu ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.



Zülfü Livaneli, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

LEVENT KIRCA

2009 yılından Levent Kırca Üsküdar Belediye Başkanlığı için mücadele etti ancak seçilemedi.



Arif Sağ, 2009'da belediye yerel seçimleri için, CHP tarafından Sancaktepe başkan adayı olarak gösterildi.