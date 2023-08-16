Ünlü oyuncu sevgilisi ile tatilde: Pahalı sahiller yerine halk plajı

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Çiftin pahalı sahiller yerine bu plajı tercih etmedi hayranlarından takdir topladı. Oyuncu, Yalıkavak’taki plaja giderken yanına sandalyesini de aldı. Şemsiye görevini gören ağaçların gölgesinde oturan Meriçliler, sevgilisiyle denize girip serinlediği sırada ise aşka geldi. Deniz içerisinde defalarca öpüşen çift, meraklı bakışlara maruz kaldı. Çiftin, denizin içindeki çöplere toplayıp doğaya saygılı oldukları da görüldü. (Umut ÜNVER)

Yazın bitmesine sayılı günlr kala ünlü isimler tatillerine son sürat devam ediyor. İşte objektiflere yansıyanlar...

KUZENİYLE PLAJDA

Her yıl Çeşme’de kız arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu Gizem Karaca’ya bu yaz fitness eğitmenliği yapan kuzeni Ersan Becerik eşlik ediyor. İkili önceki gün bir plajda objektife yansıdı.





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Kaslı vücuduyla dikkat çeken Ersan Becerik denize girip serin suların tadını çıkarırken, Gizem Karaca bütün günü şezlongunda geçirmeyi tercih etti. (Deniz BOY)

TEKNE KORKUSUNU YENDİ

Orhan Gencebay, tekneden inerken düşmüş ve yaralanmıştı. Usta sanatçı, tekne korkusunu Bodrum’da yendi. Gencebay, oğlunun teknedeki doğum gününe katıldı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçen ay İstanbul’da tekneden inerken betona düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının sağlık durumunda bir sorun oluşmamıştı. Orhan Gencebay önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

Sanatçı, oğlu Gökhan Gencebay’ın Cennet Koyu’ndaki doğum gününe katıldı. Gencebay, oğlunun teknedeki partisine gitmek için bot kullandı. Sanatçı, iş insanı arkadaşı Özcan Sezer’in sayesinde tekne korkusunu yenmiş oldu. Saatlerce süren etkinlikte Orhan Gencebay’ın neşeli hali dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

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