Hakan Meriçliler: Bu projeyi bir şarkıcı yapamazdı

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◊ “Yıl 1974 - Tanju Okan Şarkıları” projesinin ortaya çıkışı nasıl gerçekleşti?

- Pandemiden hemen önce Nişantaşı’nda yolda yürürken 40’lı yaşlarında bir hanımefendi “Hakan bey, Tanju Okan Şarkıları söylemelisiniz” dedi. 4 gün sonra yine aynı kadın aynı köşede beni durdurdu ve “Merhabalar ben Melek. Menajerim ve bir kahvelik zamanınız var mı” diye sordu. Bir yerde oturduk ve yine Tanju Okan şarkıları söylemem gerektiğini belirtti. Benim bir müzik geçmişim yok, tiyatro oyuncusuyum. Tanju Okan’ın şarkılarını baştan sona bilmediğimi belirttim. Akşam evde ise bu fikri düşünmeye başladım. Bazen hayatta biri gelir ve sizi bambaşka bir yere sürükler...

◊ İlk adımı nasıl attınız?

- Bazı hatıraları hatırladım. 1984-85’li yıllarda Karşıyaka’da basketçiydim ve Bodrum’a ilk kez gitmiştim. Bir mekanda Zeki Müren’le karşılaştım. Ertesi sabah ise sahildeki bir teknenin adı ilgimi çok çekti. Adı ‘Kadınım’dı. Bir baktım yanında Tanju Okan. Hayatımda tek gördüğüm yer de orası. 1998’de ise İzmit’te Şehir Tiyatrolarını kurarken Tardu Flordun, “İstanbul’a gidelim” dedi. Tardu, Tanju Okan’ın oğlu Tansu’nun arkadaşı olduğunu ve orada kalabileceğimizi söyledi. Tansu ile ilk tanıştığımızda ise “Babama çok benziyorsunuz. Sesinizin tınısı, davranış biçiminiz...” dedi. Babasını gördüğümü hiç söylemedim tabii. Pandemide Urla maceram başladı. Orada Tanju abinin mezarına uğrardım. Bir gün içimden “Tanju abi bir şey yapmak istiyorum seninle ilgili. Ama ne yapacağımı bilmiyorum” dedim. Sonra da bu albümün yolunda buldum kendimi.

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ANILARINI DA ANLATACAĞIM

◊ Şarkılara nasıl çalıştınız ve nelere dikkat ettiniz?

- Bu projenin özü Hakan Meriçliler’in Tanju Okan’ın peşinde olma hikayesidir. Tanju Okan’a şarkılar yapmış bir sürü insanla konuştum. Mine Varol, bunların en başında gelir “Hasret” şarkısıyla. Selami Şahin’le oturduk konuştuk. Bana “İçkim Sigaram” şarkısını nasıl yaptığını ve anılarını anlattı. Yapacağım gösteride bunları da anlatacağım. 10 tane şarkı ile Tanju abiyi hatırlatıyorum. Tanju Okan’a dair bir belgesel izledim. Ona hayattan ne beklediğini sormuşlar ve şöyle yanıtlamış: “Ben küçük şeylerle mesut olmayı bilen biri oldum hayatımda. İsterim ki ‘Bir Tanju Okan vardı’ desinler bir gün.” Bu beni hüngür hüngür ağlattı. Sanki bana söylüyormuş gibiydi. Samimi sahici bir gösteri olacak.

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◊ Bu süreçte Tanju Okan’la ortak noktalarınızı keşfettiniz mi?

- Çok benzerlikler buldum hayatımızda. Tanju abinin anne babası 6-7 yaşında ayrılmış. Benim ailem gibi... Tanju abi tek çocuk, ben de. Ben piyanolu bir evde büyüdüm. Tanju abiye ise annesi notaları gösteriyor. Fakat bizde piyanodan uzaklaştım. Tanju abi ise müziğe yöneliyor. Ben tam tersi. Bir yoldaşlık var aramızda. . Bunu bir görev olarak yapıyorum.Bir oyuncu Tanju Okan’ın peşine düşmüş tuhaf bir şekilde. 2.5 yıldan bu yana ne yapacağını arıyor ve bu çıkıyor ortaya.

◊ Tanju Okan’ın sizi zorlayan yönleri oldu mu?

- Aslında hiçbir şey beni zorlamadı. Dünya çapında bir adam. Eğer gerçekten Fransa’ya gidebilseydi çok kişi tanırdı. Hatta belgesellerinde söylüyor, çok davet almış. En az 6 ay Fransa’da yaşaması lazımmış. Ama bir finansörü yokmuş.

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◊ Peki, siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlı, karamsar...

- Bu projeyi bir şarkıcı yapamazdı. Çünkü şarkıcının kendi yorumu olduğundan olmazdı. Bu işi bir oyuncu yapmalıydı. Zaten müzisyen değilim, taklit de olmayacak. Tanju Okan gibi söylemek ve onun derinliği, duygusallığı yansıyacak. Heyecanlıyım da...

◊ Sizi yaşantısında en çok neler etkiledi?

- Bence son eşi Zerrin’i çok sevmiş. Çünkü Zerrin gittikten sonra başka bir Tanju Okan var. Bizim bildiğimiz Tanju abi 1961’lerde çıkıyor sahnelere ama asıl hayatı 1970-1974 arası... 1974 sonrası İstanbul’u terk ediyor Urla’ya yerleşiyor. Başka bir Tanju çıkıyor ortaya. 1974’de Zerrin’le mütevazi bir hayat kuruyorlar fakat sürmüyor, 18 ay sonra boşanıyorlar. Zerrin hanımın projeyi izlemesini isterim ve sohbet etmek de...

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Hakan Meriçliler, “İlk gösteri 9 Haziran’da Baba Sahne’de. Çünkü Tanju abinin zaten lakabı baba ve Baba Sahne yakışırdı. 15 Haziran Dada Salon Kabaret ve 24 Haziran Urla Dam’da sahne alacağım” dedi.

ANNEM ŞARKI SÖYLEMEMİ ÇOK İSTERDİ

◊ Hiç sektörel küskünlükleriniz oldu mu?

- Benim enerjim iyidir. Benim hırslarım olmadı. Sektöre geç girdiğimden daha bir kontrollüyüm.

◊ Hayatta vazgeçemedikleriniz var mıdır?

- Geçen sene annemi kaybettim. Bu projeyi anneme ithaf ediyorum. Anneme söyleyeceğim bütün şarkıları. O benim şarkı söylememi çok isterdi. İnşallah annem bir yerlerden beni izliyordur. Öyle vazgeçmediğim bir şey yok.

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◊ Oğlunuz Doğaç da sizin yolunuzdan geliyor...

- Çok değerli benim için. Mirasım odur. Mesafeli ve ağır bir adam. Tiyatro okudu. Önünün açık olduğunu düşünüyorum.

◊ Uzun zamandır Çiğdem Taban ile bir ilişkiniz var. Aşkın sizin için anlamı nedir?

- Bence uyum. 5 yıldır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ben, ‘Bizim özgür alanlarımız var’ fikrine katılmıyorum. Bence yıllandıkça yakınlaşma daha da artmalı. Olmadığı yerde bence sıkıntı var.

YENİ KUŞAKLARLA TANIŞTIRACAK

Nino Varon: “Tanju Okan’ı yaşatan herkese büyük saygım ve sevgim var. Bu görevi Hakan Meriçliler’in üstlenmiş olması ayrı bir kıvanç. Hakan hem çok yetenekli hem de Tanju Okan’ı iyi anlamış biri. Ne mutlu Tanju Okan müziğini sevenlere...”

Nükhet Duru: “Tanju Okan, Türkiye’nin tanıdığı en özel seslerden ve yorumculardan biridir. Kendisini tanımış olmaktan ve zaman zaman birlikte çalışmış olmaktan dolayı mutluyum. Onun adına yapılan bu gösteriyi yürekten destekliyorum.”

Nilüfer: “Tanju Okan müziğimiz adına unutulmaması gereken değerli bir yorumcu ve müthiş bir ses. Böyle bir projeyle Tanju Okan’ın yeni kuşakla tanıştırılması çok kıymetli.”

Hakan Meriçliler imzası taşıyan projenin yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Kültür Sanat üstleniyor.