Hadise ortalığı karıştırdı köşesine çekildi

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- Onur Baştürk: Hadise bu cümleyi iddialı sahne şovu fotoğrafının altına koymuştu, insanları gaza getirmek için. Belli bir hedefi varsa bile sonradan bundan vazgeçmiş olacak ki, tam tersi açıklama yaptı bu kez. Bana bu kadar büyütülecek bir mesele yokmuş gibi geliyor. Çünkü çok üzgünüm ama, hiçbirinin mesele yapılacak kadar ultra sahne şovu da yok. Hem bebeler hem ablalarının...

- Savaş Özbey: Hadise birbirine diss atan rap’çiler gibi davrandı, sonra da U dönüşü yaptı. Her kime olursa olsun, ne manası vardı ki durduk yere böyle bir çıkışın? Aleyna Tilki, İrem Derici, Ece Seçkin yahut herhangi biri... Herkese söz hakkı doğdu.

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- Orkun Ün: Bence Hadise’nin bebeler çıkışındaki hedefi; Aleyna Tilki, İrem Derici ve Ece Seçkin. Bakmayın sonradan ‘U’ dönüşü yaptığına Hadise’nin. Mesajı verdi, ortalığı karıştırdı ve çekildi köşesine. Güzel hareket!

- Ömür Gedik: Aleyna Tilki’nin “Sahnelerden engelleniyorum” videosu patlamışken yapılan “Bebeleri pistten alalım” cümlesinde hedef bence direkt Aleyna’ydı. İrem, Ece ya da bir başkası değil. Zaten ne alaka!

Yılın magazin olayı

2023’ün sonuna geliyoruz. Sizce yılın magazin olayı hangisiydi?

- Orkun Ün: Dolandıran fenomenler! Kandırılmışız resmen. Tatlı tatlı üstelik. Baksanıza yılın son aylarına damgasını vurdu dolandırıcı fenomenler ve halen de konuşuluyorlar. Tartışmasız Dilan ve Engin Polat ile başlayan ve çorap söküğü gibi devam eden bu olaylardır yılın olayı.

- Onur Baştürk: Metin Akpınar’ın yıllar sonra ikiz çocuklarının ortaya çıkması.

- Savaş Özbey: Bence de yılın magazin olayı, Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra ortaya çıkan evlilik dışı ikiz kızlarıydı. Senaryo yazsan böyle olmaz: Saç teli çalınarak yapılan DNA testi, yıllarca görüşmeyip minnak harçlıklar göndermesi... Yeşilçam uyuyor mu, daha iyi senaryo mu olur, neden filmini yapmıyor?

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- Ömür Gedik: Şaşaalı paylaşımlardan, magazin sayfalarından, magazin programlarından soruşturmaya ve tutuklamalara kadar zincirleme giden fenomenler olayı. Yıla değil, tüm zamanlara damga vurmuş olabilir.

Türk futbolu kendini arındırmalı

Futbol dünyası bir yumrukla nakavt oldu. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e saldırması, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da yankı uyandırdı. Ne diyorsunuz yaşananlara?

- Savaş Özbey: Nakavt demişken... Bazen ayağa kalkabilmek için dibi görmek gerekir. Umarım bu yaşananlar Türk futbolunun kendini arındırması için bir vesile olur.

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- Ömür Gedik: Şiddete en meyilli spor dallarının başında futbolun geldiğini bir kez daha anlamış olduk. Bu kadar yüklü para ve güç savaşının olduğu bu erkek ağırlıklı sporda daha sıkı tedbirler alınması gerekiyor. Bir de tabii biz kadınları tribün ve yönetimlere daha fazla sokmalılar.

- Onur Baştürk: Eskiden arka koridorlarda yaşanırmış futbol dünyasında şiddet, şimdi alenen, göstere göstere yaşanıyor. Suyu çıktı her şeyin. Futbolun da.

- Orkun Ün: “Kırmızı Pazartesi” kitabını bilirsiniz. Herkes her şeyin farkındadır ama kimse ses çıkarmıyordur. Öyle bir olay işte bu da. Belliydi birinin başına bir şey geleceği. Teknik direktör parmak sallar, taraftar küfür eder, oyuncusu tekme atarsa başkan da inip yumruk atıyor işte. Yazık!

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Zeynep haklı

Zeynep Bastık, eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide eğlendi, muhabirlerin sorularına “Yıl olmuş 2024, aştık biz bunları” diye yanıt verdi. Siz ne diyorsunuz...

- Ömür Gedik: Ben de Zeynep gibi düşünüyorum. Ama tasvip etmeyenlere de saygı duyarım tabii. Herkesin düşüncesi, hissi, duygusu kendine.



- Onur Baştürk: Zeynep Bastık haklı, “2024’e girmek üzereyiz ve halen bunu konuşuyoruz”. Eğer eski eşinizle medeni bir şekilde ayrıldıysanız ve düşman değilseniz, aynı mekânda birbirinize denk geldiğinizde eğlenmeniz, konuşmanız normal. Yanınızda sevgiliniz varken de...

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Benlik bir durum değil. Şu an kendime sorsam ‘yapmam’ derim ama yapana da karışmam. İki taraf da memnunsa kime ne canım?Beni bağlamaz, kasmaz da. Kim hayatını nasıl yaşamak istiyorsa öyle devam etsin. Ama kişisel olarak ne sevgilimin eski eşiyle ne de eski eşimin yeni sevgilisiyle aynı ortamda eğlenmeyi tercih ederim.

Pişerken kokar ama lezzetine doyum olmaz

Dünyaca ünlü Taste Atlas gastronomi sitesi, karalahana çorbasını “Dünyanın en kötü 100 yemeği” arasında 7’nci sıraya koydu. Sever misiniz bu çorbayı?

- Savaş Özbey: Çirkin ördek yavrusu gibidir karalahana çorbası. Tıpkı işkembe gibi pişerken kötü kokar ama piştikten sonra lezzetine doyum olmaz. Hele de içine anneannenin yaptığı mısır ekmeğini ufalarsan. Halt etmiş Taste Atlas. Avustralya merkezli bu site. Biz kanguru yemelerine bir şey diyor muyuz?

- Ömür Gedik: Onlar gidip et yemeklerini kötülesinler. Her türlü sebze yemeği candır. Ben bu çorbanın faydalarını yazayım; cilt ve saç köklerini besler, mide ve bağırsak ülserine iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu toksik maddelerden arındırır, idrar söktürücüdür, yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeyi destekler. Bu akşam bir karalahana çorbası içilir.

- Onur Baştürk: Hiç içmedim desem... Bir fikrim yok. Ama o kadar da kötü değildir ya.

- Orkun Ün: Ben karalahana sevmem, aram yoktur ama yemeğe kötü denmez ki. Bu listeyi hazırlayanları bir Karadeniz’e davet etmek, Karadenizlilerin kırmızı çizgisi olan bu çorbayı orada tattırmak lazım.

En başta kadınlar birbirine tekme atıyor

Demet Akalın “Kimse seni sahnede iç çamaşırıyla görmek istemiyor” diyerek Aleyna Tilki’yi eleştirdi. Sosyal medyada eski fotoğrafları döküldü. Demo ne yapıyor?

- Savaş Özbey: Kadınların kadın kurdu olduğu bir çağda yaşıyoruz. Demet Akalın’ın şu dünyada eleştirecek şeyi kalmamış da, Aleyna’ya mı gelmiş sıra? Kendi pozları, dekolteleri, frikikleri ne olacak? Tencere dibin kara. E seninki benden de kara...

- Orkun Ün: Geçmişte yapılanlar günümüzde söz söylememeyi gerektirmez ki. O da yapmış zamanında, şimdi de “Yol bu değil” diye tavsiye veriyor demek ki.

Ben sahne kıyafetlerine karışan bir zihniyete sahip değilim ama Aleyna abartmıyor muydu sizce de biraz Allah aşkına...

- Onur Baştürk: Herkes herkesi hizaya getirmeye çalışıyor. Aleyna istediği gibi çıkar sahneye, kime ne!

En başta kadınlar birbirine destek olacakken hep tam tersi oluyor. Birbirlerine tekme atıyorlar.

- Ömür Gedik: Orası sahne ve herkesin sahnesi kendine. İstemeyen, gidip izlemez. Cevabı izleyici verir, tercih de izleyicinindir. Bakış açım net bu.

Şaşırtan aramalar

Google yılın en çok arananlarını açıkladı. Sonuçlara baktığınızda, sizi şaşırtan oldu mu?

- Onur Baştürk: Evet, acai bowl tarifinin bu kadar çok aranmış olmasına şaşırdım. Aşureden sonra üstelik!

- Savaş Özbey: Beni en çok “Kendimi değersiz hissediyorum” aramasının en başa yerleşmiş olması vurdu. Düşünsenize arkadaşlar, o kadar yalnız hissediliyor ki, geçmiş ekran karşısına bunu yazıyor insanlar. Ah canım, görsem sarılırdım.

- Orkun Ün: Burçlar kısmında ilk üç çok iyi. “En sevilmeyen burç”, “En üzgün burç” ve “En tatlı burç” diye aratmışız sırasıyla. Ne çıktı acaba o soruların cevapları, bak merak ettim şimdi...

- Ömür Gedik: Meteor yağmurunun seçimlerden ya da depremden daha fazla aranmış olması tuhaf değil mi? “İş görüşmesinde ne giyilir?” sorusunun zirvede olması da bu yıl bir sürü insanın yeni iş arayışında olduğunu gösteriyor. O tamam da “Solaryuma giderken ne giyilir” sorusunu anlamadım!

İstediği zaman evlenir

Hamile olan Gonca Vuslateri, evlilik konusunda kendisini eleştirilere “Ben zaten evliyim. Bir noktada evleneceğiz. Şu an düğün yapsak hoplayıp zıplamayacağım” diye yanıt verdi. Ne diyorsunuz?

- Ömür Gedik: Düğün yapacağını söylüyor zaten. Hamileyken düğün yapmak istemeyebilir, hak verdim. Aceleye getirmeye gerek yok ki.

- Onur Baştürk: Haklı, istediği zaman evlenir. Hatta evlenmeyebilir de. Bırakın milletin hayat ajandasını takip etmeyi artık.

- Orkun Ün: Zaten kendisi de “Bir noktada evleneceğiz” diyor. Yine bir “iki taraf da halinden memnun” durumu işte.

- Savaş Özbey: Gonca çok tatlı bir kadın. “Fil yavrularına analık yapacak hale gelmiştim” diyor hormonal olarak. Allah istediğini vermiş, sevdiği adamdan anne oluyor. Düğünü de yaparlar bir ara. Çocuğuyla sağlıklı, analı-babalı giderler, göbecikleri atarlar inşallah.

Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün