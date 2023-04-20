Hadise, Murda ile gecelerde

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Bebek Balıkçısı’nda yedikleri yemeğin ardından çıkışta görüntülenen Hadise, “Murda ile yeni bir şarkı çalışmasına başlıyoruz. Bugün çok konuşmayacağım. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar” diyerek aracına bindi. Kendi arabalarıyla peş peşe Kuruçeşme’deki bir kulübe giden ikili, geceye burada devam etti. (Deniz BOY)

Murda mekândan Avrupa’daki konserlerinin organizasyonunu yapan Alper Ajda’yla birlikte ayrıldı.

İKİNCİ KEZ ANTALYA'DA

Guy Ritchie imzalı “Servet Operasyonu” filminin çekimleri için 2 ay Antalya’da kalan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham

yeniden kente geldi.

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Konakladığı otelden paylaşım yapan oyuncu, “Geri dönmek harika” dedi. Statham’ın paylaşımına Türk takipçileri de yoğun ilgi gösterdi.

3 YILDIR HAMİLEYİM

Dream Türk’ün sevilen programı “50 Fifty”, Merve Özbey’in “Sahi” şarkısına çektiği klibin setine konuk oldu.

Emel Yalçın’ın sorularını yanıtlayan Merve Özbey, Türkiye’nin en hızlı klip çeken sanatçısı olduğunu söyledi. İlk çocuğunu 2021’de, ikinci bebeğini de geçen eylül ayında kucağına alan şarkıcı, annelikle ilgili soruya yanıt verirken ilginç bir açıklama yaptı: “3 yıldır düzenli hamileyim!” Programın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de ekranda olacak.

HAYALET MODUNDA DAHA ÇOK EGZERSİZ

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Emina Jahovic, karın kaslarını sergilediği bir fotoğrafını Instagram sayfasına ekledi. Düzenli olarak spor yapan şarkıcının paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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Jahovic daha önce de spor salonundan bir paylaşım yaparak altına şöyle yazmıştı: “Kendine 6 ay ver. Hayalet moduna geç, çok çalış, daha çok egzersiz yap, Tanrı’ya dua et ve istikrarlı kal.”

MISIR'DA AŞK TAZELEDİLER

Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan, sosyal medyada paylaştıkları mutlu pozlarıyla ayrılık haberlerine yanıt verdi.

Çift, çocukları Alice ve Alex ile Mısır’ın Sharm El Sheikh şehrine tatile gitti. Öztürk, “Hayat bu, belki yarın başka kırgınlıklar olur ama onu da sevgimizle aşarız, hep aştık. Her şey yolunda ve sizi seviyoruz” açıklamasını yaptı.

18 YAŞINDA KIZ GİBİYİM

Pınar Eliçe önceki gün Nişantaşı City’s çıkışında görüntülendi. 18 yıl sonra sahneye çıkacağını söyleyen şarkıcı, “Bayramın ikinci günü Kıbrıs Grand Pasha Otel’de konserim olacak. Zaman yaklaştıkça heyecanlanıyorum” dedi.

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Eliçe, “Neden bu kadar ara verdiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “İki çocuğumu büyüttüm. Oğlum iş sahibi oldu. 19 yaşındaki kızım hukuk okuyor. Hiç pişman değilim. Çünkü yaptığım her şeyin hakkını vermek isterim. Şimdi kendi kariyerime odaklıyım. Geç kalmış bir şey yok. Fıstık gibiyim. 18 yaşındaki kız gibiyim. O kadar da iddialıyım.”

SAHİL YÜRÜYÜŞÜ

Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman önceki gün Arnavutköy’deydi.

Ataman, eşi Berna Ataman ile sahilde yürüyüş yaptı. İkili, kendilerini görüntüleyen muhabirlere “İyi günler” dedikten sonra tempolu adımlarla yürüyüşlerine devam etti. (Behlül AYDIN)

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HAYVAN SEVMEYEN, İNSAN DA SEVMEZ

Nesrin Cevadzade önceki gün Bebek’te kuaför çıkışı görüntülendi.

Oyuncu, oturduğu apartmanda sokak hayvanları yüzünden komşularıyla kavga ettiği haberleriyle alakalı şu açıklamayı yaptı: “Kavga yok. Bir kediye bakıyorduk, o kedimizi alıp Atatürk Oto Sanayi’ye götürmüşler. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Kediyi bir hafta boyunca aradık. Kediyi bulduk, çok şükür. Hatta şimdi kediyi ziyarete gidiyorum. Sanayiye bırakanlardan da şikayetçi olmayacağım.”

Cevadzade, yakında da deprem bölgesine gideceğini duyurdu: “Kahramanmaraş ve Gaziantep’e gidiyorum. 23 Nisan’da çocuklarla birlikte olacağım. Çok mutluyum.” (Behlül AYDIN)