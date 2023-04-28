Hadise, depremzede çocuklar için sahneye çıkacak

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Türk Eğitim Derneği (TED), merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklar için “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” adlı bir kampanya başlattı.

Kampanya çerçevesince çocuklar psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecek.

Hadise de bu kampanyaya 5 Mayıs tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle destek olacak.

Ünlü şarkıcı konserin tüm gelirini bu kampanyada kullanılmak üzere Türk Eğitim Derneği’ne bağışlayacak.