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Güzel haber 15. günde geldi! Ufuk Özkan hastane odasından paylaştı...

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#Ufuk Özkan#Geniş Aile#Siroz
Güzel haber 15. günde geldi Ufuk Özkan hastane odasından paylaştı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 10:22

Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan son sağlık durumunu paylaştı. Karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyleyen Özkan, 'Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam' açıklamasını yaptı.

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Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki oyuncu, Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıfladı. Oyuncu, normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece Siroz olduğunu öğrendi.

Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı. Tedavi süreci olumlu giden Özkan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu:

Güzel haber 15. günde geldi Ufuk Özkan hastane odasından paylaştı...

ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI

"Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış...

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Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam...

En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim.

Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım."

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#Ufuk Özkan#Geniş Aile#Siroz

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