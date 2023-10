Güven Kıraç: Yıpranmış bir ilişki akıl hastanesine benzer

Haberin Devamı

◊ Nasıl geçti genel olarak hazırlık süreci?

Güven Kıraç: Tiyatroda son ana kadar telaş bitmiyor. Seyirciyle buluştuktan sonra ancak orada duruluyoruz.

◊ Oyunun ismi ve konusu iddialı. Risk de taşıyor değil mi?

Melda Gür: Aynen öyle... O yüzden partner burada çok önemli. Güven’i duyunca koşa koşa oyuna dahil oldum.

Güven Kıraç: Cinsellik toplumda tabu haline gelen bir mesele. Sadece Türkiye’de değil dünyada da çok konuşulmak istenmez. Üstü kapatılmak istenir. Bazen ertelenir, yokmuş gibi davranılır. Bazı sorunlar vardır ama halının altına süpürülür, sonra tozların içerisinde boğulursun.

Melda Gür: “Cıs” konulardır bunlar.

Güven Kıraç: Evet işte biz de bu “cıs” konulara değinmek istedik. Aslında kadın ve erkeğin aralarındaki gündelik ilişkiyi anlatıyoruz. Tabii modern dünyanın moda tabirleriyle. Kadının düşünce sistemi ve hayata bakışı erkekle farklı. Erkeğin iki düğmesi var; açma ve kapama. Erkekte karışıklık yok, düz. Kadında çok devre var, çok konfigürasyon var.

◊ Yaradılışlarımız farklı...

Güven Kıraç: Evet, yaradılışla da ilgili bir şey olsa gerek. Bunların hepsi baş başa kaldığın yer olan yatak odası ve yatakta ortaya seriliyor.

Melda Gür: Bir taraftan oyun şunu da anlatıyor, evlilik zor çok bir şey. Uzun yıllar ve ilk günkü gibi devam ettirebilmek mümkün değil.

25-30 yıl süren evliliğin getirdiği yorgunluk, rutin, alışılagelmiş şeyler vardır. Beklenmedik hiçbir şey olmuyordur ilişkide. Oyun birazcık onları da eleştiriyor. Saf ve iyi olanın ne olduğunu da bir taraftan anlatıyor.





KİMSE KİMSEYE ARTIK

TAHAMMÜL ETMİYOR

◊ Günümüz ilişkilerinde en çok yapılan hata diyalog kuramamak mı?

Güven Kıraç: İletişim eksikliği, cinselliğin tabu olarak görülmesi ve konuşulmaması, bazı sorunların halının atılması...

Sorunları görmezden gelip kafamızı kuma gömüyoruz ama öyle bir dünya yok. Bir şekilde o sorunu çözmek ve ilerlemek zorundasın. Çözmediğin zaman onlar sana ayak bağı olmaya hayat boyu devam eder.

Melda Gür: İlişkilere emek de verilmiyor. Bir şey olduğu zaman hemen kestirip atıp, kendi yoluna gidiyor taraflar. O yüzden artık evlilikler, sevgililikler çok daha kısa sürüyor.

Kimse kimseye tahammül etmiyor. Herkes sadece kendini düşünüyor ve yürüyüp gidiyor. Karşı tarafa uyum sağlamak yerine onu değiştirmeye çalışıyorlar. Böyle olunca da yürümüyor. Bizim anne babamız öyle yapmıyorlarmış.

Güven Kıraç: İki tarafın da birbirini idare etmesi lazım. Bu bir tarafa ait bir şey değil. Her zaman madalyonun iki yüzü vardır.

◊ “Mutsuz bir ilişkinin nedeni mutsuz bir cinsellik mi yoksa mutsuz cinsellik mutsuz ilişkinin sonucu mu?” diye de soruyorsunuz. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?

Güven Kıraç: Çok içinden çıkılamaz bir mesele. Yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi yani. Ama birbirini etkilediği şüphesiz bir gerçek.

EVLİLİKTE CİNSELLİK ÇOK ÖNEMLİ

◊ Evlilikte ya da ilişkide cinselliğin yeri nedir?

Melda Gür: Cinsellik çok önemli bana göre. Çünkü başka şeyleri tedavi de edebiliyor. Mesela ilişkinin iyi olmayan cinsellikte devam etmesi çok zor. İyi olduğunda da ilişkinin diğer eksikliklerini telafi edebiliyor ve ilişki yürüyebiliyor. O yüzden cinselliğin payı büyük.

Güven Kıraç: Tabii, cinselliğin dünya üzerindeki bütün ilişkilerdeki önemini yadsıyamayız. Her iki tarafın da aslında anlaşmaya gönlünün olması lazım. Anlaşmaya gönlü olan anlaşır, sorunları da çözer.

Bir sorun yaşandığında yanında nasıl durduğun, eşine nasıl destek olduğun önemli. Diyalogda olunabilirse her şeyin çözüleceğine inanıyorum.

◊ Oyunda olan ve gerçekte de yaptığınız ilişki hataları neler?

Güven Kıraç: Dolu hatalar yapıyoruz tabii... Hatalarımızdan ders çıkarmak en önemli şey. Benim biraz aceleci bir yapım var. Her an her şeyin, hızlıca hayata geçmesini istiyorum. Bu kusurlu bir davranış olabilir. Karakterimden kaynaklı, biraz ateşli bir tipim. O yönümü törpülemem gerekir.

Melda Gür: Ben de tam tersi biraz fazla sabırlıyım. O da aslında hoş bir şey değil. Bazen o kangren kolu kesmek gerekiyor. Ben de bunu geçmiş hayatımda çok yaşadım ve hata olduğunu anladım.

Güven Kıraç: Ölçü çok önemli.

UZUN OLAN HER İLİŞKİNİN MENTAL YORGUNLUĞU VARDIR

◊ Toplumdaki tabulardan bahsettiniz. Cinsellik, konuşulması ayıp sayılan bir konu. Bu oyunla tabuları yıkmış olacak mısınız?

Güven Kıraç: Önemli olan bunları sıradanlaştırmayı becermek. Bunların çok normal ve konuşulabilir olmasını anlatmak. Mesela günümüzde evlilik terapistine gidiliyor. Terapiste başvurmanın sakınca görülmediği modern dünyadayız. Bu oyun, böyle bir çağda cinsellik konusunu normalleştirmek için vesile olacak.

◊ Oyunda “Evlilikle akıl hastanesi arasında ne fark var?” diye soruyorsunuz. Evlilik delilik mi sizce?

Güven Kıraç: Sadece evlilik olarak değil de uzun ilişkilerin hepsinde geçerli olan bir şey. O uzunluktan kaynaklı bir eskime, havasını yitirme söz konusu. Bu sadece evliliğe mâl edilecek bir şey değil. Uzun olan her ilişkinin makus tarihi bu olabiliyor. Yıpranmış bir ilişki akıl hastanesine benzer.

Melda Gür: Uzun ilişkinin mental yorgunluğu da vardır.

EVRENSEL BİR OYUN

◊ Seyirciler günün sonunda nasıl bir hisle salondan ayrılacak?

Güven Kıraç: Kadınlar da erkekler de burada kendilerinden bir parça bulacak. Mutlaka bir sahnede benzer diyaloglarda bulunduklarını, benzer anlar yaşadıklarını hissedecekler. Çünkü çok evrensel bir oyun. Oyunda kadın ve erkek cinsine ait birtakım özelliklerle yatağa geliyoruz. İki tarafa da ait hasletler çok büyük değişkenlik göstermiyor. Üç aşağı beş yukarı ortalama bir paydanın altında birleşiyoruz.

Hakikaten kadın cinsellik meselesine daha başka bakıyor. Erkek için de daha başka bakışla ilerliyor bu iş. Orada fikir ayrılığı ve hayata bakış farklılığı oluyor. Farklı renklerde olmak güzel ama ortak noktalarda buluşmaya çaba sarf etmek lazım. “Ben böyleyim” deyip kenara çekilmekle olmuyor bu işler.

TİYATROYA DOYAMIYORUZ BU SENE

◊ Diğer kişisel projeleriniz neler?

Melda Gür: “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” adlı bir işim var. Dada Salon’da oynuyoruz. İnteraktif bir oyun. Bir de Bekir Aksoy’la “Aşk Provası” adlı bir projem olacak.

Güven Kıraç: Tiyatroya doyamıyor bu sene.

Melda Gür: Evet, bu sene 3 farklı oyunum var.

◊ Dizi projeniz yok değil mi?

Melda Gür: Evet, dizi uzun zamandır yok.

◊ Olmaması sizin tercihiniz mi?

Melda Gür: Bir parçası benim tercihim. Hiç “Dizi yapmak istemiyorum” demedim. Ama biraz keyfe keder yapmak istedim. O yüzden de olmadı. Ama çok da peşinde değilim. Bu sezon değil ama önümüzdeki sezon bir dizide yer alabilirim.

Güven Kıraç: Ben de paramparça durumdayım. 25 Kasım’da “Alevli Günler” adlı diğer oyunum prömiyer yapacak. 12-13 sene kadar oynanmış bir oyunun yeni versiyonunu yapıyoruz. Bahtiyar Engin, Cem Davran, Yıldıray Şahinler, Erkan Can oynuyordu. Cem Davran ayrılıp kendi tiyatrosunu kurdu. Cem Davran’ın rolünü de ben devraldım. Oyunu da birkaç kez seyrettim ve çok sevdim. Öyle dahil oldum.

Yine Yıldıray Şahinler yönetiyor. Eski versiyonunda oynuyordu ama şimdi onun yerine Levent Ülgen geldi. Bir de Yılmaz Erdoğan’ın dizisi “İnci Taneleri”nde rol alacağım.