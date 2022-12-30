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Güven Hokna: Önüne gelen tiyatrocu oldu!

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#Yaprak Dökümü#Güven Hokna#Fahriye Evcen
Güven Hokna: Önüne gelen tiyatrocu oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 08:15

Kanal D’nin kült dizisi “Yaprak Dökümü”nde rol alan usta oyuncu Güven Hokna, uzun zaman sonra görüntülendi. Tiyatro kökenli olan Hokna, “Şimdi önüne gelen tiyatrocu oluyor. Donanımınız şarttır. Tiyatronun zorluğunu gençler bilse korkudan çamaşır değiştirirler” dedi.

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Kanal D’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran “Yaprak Dökümü” dizisinde Hayriye karakteriyle hafızalara kazanan Güven Hokna önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, tiyatronun öneminden bahsetti: “Ben tiyatro kökenli biriyim. Tiyatro çok zor bir şey. Şimdi önüne gelen tiyatrocu oluyor. Bir geçim kaynağıdır evet, ama donanımınız şart. Ben, şaşkınlık yaşıyorum. Hangi cesaretle bunu söyleyebiliyorsunuz? Tiyatro o kadar zor ve dayanılması güç bir meslektir ki... Sevmeniz ve tecrübeli olmanız yetmez, yürek de ister. Tiyatronun zorluğunu gençler bilse korkudan çamaşır değiştirirler.”

Güven Hokna: Önüne gelen tiyatrocu oldu

‘Yaprak Dökümü’nü çok özlüyorum

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Güven Hokna, uzun zamandır ekranda olmama nedenini de şöyle anlattı: “Asla 2-3 işi bir arada yapmam. Bir iş yakalarım ve ona yoğunlaşırım. ‘İlla başrol’ olsun diye de diretmem. Seçici olmamın nedeni bu.” Oyuncu, “Yaprak Dökümü”nün yeni jenerasyonu yakalayacağını da söyledi: “Hatta çok sevilirdi. Yaprak Dökümü’nü çok özlüyorum. ‘Tadımız kaçmasın!’ sözü vardı söylediğim. Benim tadım da gayet iyi.”

Güven Hokna: Önüne gelen tiyatrocu oldu
Onlara anne-baba gibi yaklaştık

Güven Hokna, “Yaprak Dökümü”nde rol alan Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül’e anne-baba gibi yaklaştıklarını söyledi: “Onlar da bize itaat etti, saygı duydu.”

 

 

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#Yaprak Dökümü#Güven Hokna#Fahriye Evcen

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