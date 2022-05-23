Oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber! 6 aylık hamile...

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Oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımışlardı. Pandemi döneminde evlenen çift aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, ünlü oyuncunun bebek beklediğini, ‘Bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda. Gupse Özay 3 ay sonra anne oluyor’ paylaşımıyla duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Barış Arduç eşi Gupse Özay sorulunca, ‘yakında onu da görürsünüz, merak ettiklerinizi o cevaplar’ şeklinde konuşmuştu.