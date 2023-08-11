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Jan Asya’nın deniz keyfi

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Jan Asya Arduç
Jan Asya’nın deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 09:56

Gupse Özay ve Barış Arduç, minik kızları Jan Asya ile Çeşme’de deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

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ÇEŞME TATİLİ

Ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç, 9 Eylül 2022’de çocuk sahibi olmuştu. Kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyüten çift, önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi. Gupse Özay minik bebeğini suya sokarken, Barış Arduç da onları yalnız bırakmadı.

Jan Asya’nın deniz keyfi

JAN ASYA UÇTU!

Gupse Özay ve Barış Arduç, denizde Jan Asya’yla oyunlar oynadı. Arduç minik bebeği havalara uçururken, Özay da baba-kızın videolarını çekti. Gupse Özay daha sonra bebeğini şezlonga götürüp havluya sardı, Barış Arduç ise denizde biraz daha kalıp serin suların keyfini çıkardı.

Jan Asya’nın deniz keyfi

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Eşimle özel beach açıyoruz

Engin Demircioğlu ve eşi Selcan Kaya önceki gün Serafina Mare Yalıkavak’ta görüntülendi. Oyuncu, “Çeşme, Bodrum arasında birkaç günlüğüne tatile çıktık” dedi. “Tuzak” adında yeni bir şarkı çıkaracağını söyleyen Demircioğlu, “Pop müziğine renk katmaya geliyorum. Eşimle de Antalya’da özel bir beach açıyoruz. Açılışımız şarkının çıkış yaptığı günle aynı. Ben ticaretten anlamam, o işler eşimde” açıklamasını yaptı. (Umut ÜNVER)

Jan Asya’nın deniz keyfi

Deniz keyfi

Yaz aylarını Alaçatı’daki evlerinde geçiren Ayşe-Sinan Engin çifti önceki gün denizde görüntülendi. Bir plajda beraber yüzerken objektife yansıyan çift, daha sonra localarına geçip yemek yedi. (Deniz BOY)

Jan Asya’nın deniz keyfi

Ders alıyor

Kanal D’nin sevilen dizisi “Dönence”de rol alan Caner Topçu, önceki gün Akyaka’da kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.
Ders aldığını söyleyen genç oyuncu, “Bu ikinci dersimdi, ilerleyen süreçlerde daha iyi olacağım” dedi. (Umut ÜNVER)

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Jan Asya’nın deniz keyfi

 

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Jan Asya Arduç

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