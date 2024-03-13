Gupse Özay ile Lily Gladstone’un şaşırtan benzerliği

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Tüm dünyanın merakla beklediği Oscar Ödülleri, pazar günü Los Angeles’ta yapılan görkemli törenle 96’ncı kez sahiplerini buldu. Törende Oscar adayı Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti. ‘En iyi kadın oyuncu’ dalında ödüle aday gösterilen ünlü oyuncunun Gupse Özay’a benzerliği sosyal medyada gündem oldu.



OSCAR PAYLAŞIMI YAPTI



Gupse Özay da bu benzerliğe kayıtsız kalamadı. ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü Emma Stone’a kaptıran Lily Gladstone’un törenden bir karesini Instagram’da paylaşan Özay “Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma’yı tebrik ediyorum” diye espri yaptı.