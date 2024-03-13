×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Gupse Özay ile Lily Gladstone’un şaşırtan benzerliği

Güncelleme Tarihi:

#Gupse Özay#Lily Gladstone#Oscar Ödülleri
Gupse Özay ile Lily Gladstone’un şaşırtan benzerliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 08:23

Oscar Töreni’nde dünyaca ünlü oyuncu Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti. Bu benzerliğe kayıtsız kalmayan Özay, Lily Gladstone’un törenden bir karesini sosyal medyada paylaşarak “Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma’yı tebrik ediyorum” diye espri yaptı.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tüm dünyanın merakla beklediği Oscar Ödülleri, pazar günü Los Angeles’ta yapılan görkemli törenle 96’ncı kez sahiplerini buldu. Törende Oscar adayı Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti. ‘En iyi kadın oyuncu’ dalında ödüle aday gösterilen ünlü oyuncunun Gupse Özay’a benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

OSCAR PAYLAŞIMI YAPTI

Gupse Özay da bu benzerliğe kayıtsız kalamadı. ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü Emma Stone’a kaptıran Lily Gladstone’un törenden bir karesini Instagram’da paylaşan Özay “Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma’yı tebrik ediyorum” diye espri yaptı.

Gupse Özay ile Lily Gladstone’un şaşırtan benzerliği

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gupse Özay#Lily Gladstone#Oscar Ödülleri

BAKMADAN GEÇME!