Günseli Kato'nun o sözlerine tepki yağdı

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ANNE OLMAK KADININ ÖZGÜR İRADESİDİR





Seray Sever, “Anne olmak kadının hayatında çok başka bir açılım yapıyor. Ancak anne olmak ya da olmamak da kadının özgür iradesine bağlı. Her kadın çocuk doğurmak zorunluluğu hissetmemeli. İçgüdüsel olarak isteyip anne olabilenlere ne mutlu. Bu kararı verirken de kimseyi yargılamamak lazım çünkü çocukluk deneyimleri herkeste farklı. Anne olabilme hakkı Rabb’imin takdiridir, gerisi kişinin özgür iradesidir” dedi.

DOĞURMUŞ AMA HÂLÂ EKSİK





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Hande Yener, “Kendisi doğurmuş ve hâlâ eksik! Söylediğiyle çelişiyor. Bütünün hayrına bir açıklama değil. Çocuk sahibi olmak isteyip olamayan anne adayları için ne kadar üzücü bir açıklama. Kalp kırmak meslek olmuş” dedi.

ÇOCUĞU OLMAYAN BİRÇOK KADIN VAR





Demet Şener, “Çok istediği halde çocuk sahibi olamayan birçok kadın var. Kendini başka bir canlıya adayan ona annelik yapan çok yürekli birçok kadın olduğu gibi. Günümüzde hâlâ kadınların kadınlar üzerinden yaptığı bu acımasız söylemleri şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA





Pınar Altuğ, “Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum” dedi.