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Günseli Kato'nun o sözlerine tepki yağdı

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#Günseli Kato#Demet Şener#Pınar Altuğ
Günseli Katonun o sözlerine tepki yağdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 08:57

Bir televizyon programına katılan sanatçı Günseli Kato, “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir” ifadelerini kullandı. Kato’nun bu sözlerine sanat dünyasının ünlü isimleri tepki gösterdi.

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ANNE OLMAK KADININ ÖZGÜR İRADESİDİR

Günseli Katonun o sözlerine tepki yağdı

Seray Sever, “Anne olmak kadının hayatında çok başka bir açılım yapıyor. Ancak anne olmak ya da olmamak da kadının özgür iradesine bağlı. Her kadın çocuk doğurmak zorunluluğu hissetmemeli. İçgüdüsel olarak isteyip anne olabilenlere ne mutlu. Bu kararı verirken de kimseyi yargılamamak lazım çünkü çocukluk deneyimleri herkeste farklı. Anne olabilme hakkı Rabb’imin takdiridir, gerisi kişinin özgür iradesidir” dedi.

DOĞURMUŞ AMA HÂLÂ EKSİK

Günseli Katonun o sözlerine tepki yağdı

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Hande Yener, “Kendisi doğurmuş ve hâlâ eksik! Söylediğiyle çelişiyor. Bütünün hayrına bir açıklama değil. Çocuk sahibi olmak isteyip olamayan anne adayları için ne kadar üzücü bir açıklama. Kalp kırmak meslek olmuş” dedi.

ÇOCUĞU OLMAYAN BİRÇOK KADIN VAR

Günseli Katonun o sözlerine tepki yağdı

Demet Şener, “Çok istediği halde çocuk sahibi olamayan birçok kadın var. Kendini başka bir canlıya adayan ona annelik yapan çok yürekli birçok kadın olduğu gibi. Günümüzde hâlâ kadınların kadınlar üzerinden yaptığı bu acımasız söylemleri şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Günseli Katonun o sözlerine tepki yağdı

Pınar Altuğ, “Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum” dedi.

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#Günseli Kato#Demet Şener#Pınar Altuğ

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