Gülüşü yürekleri ısıttı... Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ile dans ettiği video sosyal medyayı salladı

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FATİH Ürek, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 90’lı yıllarda merhum sanatçı Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal’ın “Bekar Gezelim” şarkısında dans ettiği 14 saniyelik eğlenceli bir videosunu paylaştı.



Ünlü şarkıcı, videonun altına şu notu yazdı:



“Benim için çok önemli ve değerli bir video. Saygı ve sevgiyle andığım Kemal Sunal.” Usta oyuncunun oğlu ile gülümsemesi, göz kırpma hareketi ve kafa sallama dansı Kemal Sunal hayranlarının içini ısıttı. Ali Sunal ise dün “2. Sayfa” programına gönderdiği mesajla video hakkındaki duygularını şöyle dile getirdi: “Videoyu gördüm. Babamla iyi arkadaştık. Birbirimizle vakit geçirmeyi çok severdik. Gece yemekli ve eğlenceli bir yere gitmiştik. Orada ‘Bekar Gezelim’ şarkısının kafa dansını yapmıştık. Dans da ederdik eğlenirdik de... Ailecek çok keyifliydik. Beni de aldı nerelere götürdü o video. Biraz duygusallaştım.”

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Kartal Tibet’e inat yemek ısmarlardı

“2. Sayfa” programına konuk olan Erhan Yazıcıoğlu, “Kartal Tibet, Kemal Sunal’a ‘cimri’ diye takılırdı. O da Kartal Abi’ye inat beni her öğlen yemeğe götürürdü. Hesabı da öderdi” dedi.