Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

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Hürriyet Kelebek ve Amazon Türkiye, annelere en mükemmel hediyeyi bulmak için hazırlanan interaktif oyunlar, anneleri gülümsetecek hediye alternatiflerinin tanıtıldığı stantlar ve müzik etkinlikleriyle Anneler Günü’nü kutladı.

Kelebek yazarları ile iş, sanat ve sosyal medya dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı özel organizasyonda Pelin Akil Altan ve Hande Can anne olmanın ve annelere hediye seçmenin püf noktalarıyla ilgili sohbetleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

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Etkinliğe katılanlar arasında Emre Altuğ, Ziynet Sali, Tülin Şahin, Betül Demir, Pelin Uluksar, Gizem Hatipoğlu, Aleyna Dalveren, Nilsu Berfin Aktaş, Ayşe Akın, Ece Vahapoğlu, Ebru Uygun ve Merve Dinçkol da vardı.

Deprem bölgesindeki ailelere destek

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan, bu sene Anneler Günü’nün her açıdan hassas bir dönem olduğunu, Amazon Türkiye olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla deprem bölgesindeki ailelere destek için çalıştıklarını, bu dönemde gülümsemeyi en çok hak eden annelerimiz için de birbirinden güzel hediye alternatifleri sunduklarını söyledi.

Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Başkan Yardımcısı Aykut Bilgiç - Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan

Hediyelerini seçtiler

Etkinlikte düzenlenen oyunla katılımcılar, anneleri hakkında sorulara yanıt vererek onun karakter analizini yapıp sonrasında ona en uygun hediyeyi Levi’s, Dockers, Logitech, Philips, Loreal, OralB ve Braun gibi markaların yer aldığı stantlardan seçerek keyifli anlar geçirdi.

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Anıl Altan-Pelin Akil çifti selfie çekerken objektife yansıdı.

Pelin Akil ve Hande Can etkinliğin moderatörlüğünü üstlendi.

Ziynet Sali

Emre AltuğTülin Şahin

Ayşe Akın

Münhan Çınar

Ece Vahapoğlu

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Esti Pekdemir





Saadet Algan - Ömür Kurt

Anıl Altan

Nilsu Berfin Aktaş - Pelin Uluksar - Ziynet Sali - Betül Demir





Gizem Hatipoğlu

Merve Dinçkol

Betül Demir

Aleyna Dalveren

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Damla Uğurtürk

İrem Zeydanli Özgüller





Ebru UygunOnur BaştürkOrkun ÜnSavaş ÖzbeyÖmür Gedik