Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

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Hürriyet Kelebek ve Amazon Türkiye, annelere en mükemmel hediyeyi bulmak için hazırlanan interaktif oyunlar, anneleri gülümsetecek hediye alternatiflerinin tanıtıldığı stantlar ve müzik etkinlikleriyle Anneler Günü’nü kutladı.
Deprem bölgesindeki ailelere destek
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan, bu sene Anneler Günü’nün her açıdan hassas bir dönem olduğunu, Amazon Türkiye olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla deprem bölgesindeki ailelere destek için çalıştıklarını, bu dönemde gülümsemeyi en çok hak eden annelerimiz için de birbirinden güzel hediye alternatifleri sunduklarını söyledi.
Hediyelerini seçtiler
Etkinlikte düzenlenen oyunla katılımcılar, anneleri hakkında sorulara yanıt vererek onun karakter analizini yapıp sonrasında ona en uygun hediyeyi Levi’s, Dockers, Logitech, Philips, Loreal, OralB ve Braun gibi markaların yer aldığı stantlardan seçerek keyifli anlar geçirdi.
Anıl Altan-Pelin Akil çifti selfie çekerken objektife yansıdı.
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