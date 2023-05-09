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Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Güncelleme Tarihi:

#Hürriyet Kelebek#Amazon Türkiye#Anneler Günü
Gülümsemeyi en çok anneler hak eder
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:50

Hürriyet Kelebek ve Amazon Türkiye, Anneler Günü’nü davetlilerin katıldığı özel bir etkinlikle kutladı. Oyuncu Pelin Akil Altan ve Kelebek yazarı Hande Can moderatörlüğünde, Swissotel Chalet Restaurant’da gerçekleştirilen etkinlikte Amazon.com.tr’deki Anneler Günü hediye alternatifleri ve indirim fırsatları duyuruldu.

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Hürriyet Kelebek ve Amazon Türkiye, annelere en mükemmel hediyeyi bulmak için hazırlanan interaktif oyunlar, anneleri gülümsetecek hediye alternatiflerinin tanıtıldığı stantlar ve müzik etkinlikleriyle Anneler Günü’nü kutladı.

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Kelebek yazarları ile iş, sanat ve sosyal medya dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı özel organizasyonda Pelin Akil Altan ve Hande Can anne olmanın ve annelere hediye seçmenin püf noktalarıyla ilgili sohbetleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Etkinliğe katılanlar arasında Emre Altuğ, Ziynet Sali, Tülin Şahin, Betül Demir, Pelin Uluksar, Gizem Hatipoğlu, Aleyna Dalveren, Nilsu Berfin Aktaş, Ayşe Akın, Ece Vahapoğlu, Ebru Uygun ve Merve Dinçkol da vardı.

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Deprem bölgesindeki ailelere destek

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan, bu sene Anneler Günü’nün her açıdan hassas bir dönem olduğunu, Amazon Türkiye olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla deprem bölgesindeki ailelere destek için çalıştıklarını, bu dönemde gülümsemeyi en çok hak eden annelerimiz için de birbirinden güzel hediye alternatifleri sunduklarını söyledi.

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder
Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Başkan Yardımcısı Aykut Bilgiç - Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan

Hediyelerini seçtiler

Etkinlikte düzenlenen oyunla katılımcılar, anneleri hakkında sorulara yanıt vererek onun karakter analizini yapıp sonrasında ona en uygun hediyeyi Levi’s, Dockers, Logitech, Philips, Loreal, OralB ve Braun gibi markaların yer aldığı stantlardan seçerek keyifli anlar geçirdi.

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

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Anıl Altan-Pelin Akil çifti selfie çekerken objektife yansıdı.

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Pelin Akil ve Hande Can etkinliğin moderatörlüğünü üstlendi.

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Ziynet Sali

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Emre Altuğ

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Tülin Şahin

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Ayşe Akın

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Münhan Çınar

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Ece Vahapoğlu

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

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Esti Pekdemir

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Saadet Algan - Ömür Kurt

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Anıl Altan

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

Nilsu Berfin Aktaş - Pelin Uluksar - Ziynet Sali - Betül Demir

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Gizem Hatipoğlu

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Merve Dinçkol

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Betül Demir

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Aleyna Dalveren

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Damla Uğurtürk

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder

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İrem Zeydanli Özgüller

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Ebru Uygun

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Onur Baştürk

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Orkun Ün

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Savaş Özbey

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder


Ömür Gedik

Gülümsemeyi en çok anneler hak eder




 

 

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#Hürriyet Kelebek#Amazon Türkiye#Anneler Günü

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