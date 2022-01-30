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Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım: Acımı zor da olsa kabullenip...

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir
Gülçin Ergülden duygulandıran paylaşım: Acımı zor da olsa kabullenip...

Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı. Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında yeni bir paylaşım yaptı.

Karakalemle kendisi ve sevgilisi Erdal'ın fotoğrafını paylaşan Gülçin Ergül şu notu düştü;

“Ayaklarım geri gide gide zorla çıktığım yürüyüşler, tatlı kedilerimizi sevme terapisi, meditasyon, bedenimin izin verdiği kadarıyla yin yoga, anlam arayışı, dostlarımdan duyduğum teselliler, tutunduğum dualarım, baktığım onca güzel anı fotoğrafı ve videolar, hangi düğümde olduğumu üzüntümden sürekli unutuyor olsam da makrome örme terapileri, hafızamdaki müthiş eşsiz güzellikler, enerjik sesi ve kalbimde sevginin ve aşkın en derininin sonsuzluğunu hissetmek, bu gerçekliği karşılıklı hissetmiş olmak, ruhumu öylesine duyumsayan o güzel ruhu kısıtlı süre de olsa tanımış ve hissetmiş olmaktan dolayı minnettar olmak ve bilemediğim hayata karşı isyankarlıktansa, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek, bu yoğun hislerle şarkılar üzerinde çalışmak, her zamanki ilgisiyle yanımdaymış gibi hayal ederek şan egzersizlerimi yapmak, başarılı olunca gülümsediğini düşünmek ve bu düşünceden güç almak, duyguların bastırılmamasına önem vermek, bazen onun o pozitif enerjisine uyum gösterip gülümseyerek anmak… İşte bunlarla deniyorum bu yaşamda güçlenerek hep kalbimde onunla devam edeceğime inanmayı…”

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Gülçin Ergülden duygulandıran paylaşım: Acımı zor da olsa kabullenip...

Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı da bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. Arkadaşına destek olan Bakıcı, "Canım benim gerçekten gücünü ortaya çıkartarak bütün bu farkındalıklı hislerini yaşaman çok güzel. En saf haliyle sevgiyi hissetmen ve onu en güzel haliyle kalbinde yaşatman çok güzel. Aşk hep seninle..." yorumunu yaptı.

 

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#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir

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