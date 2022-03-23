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Gülcan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Gülcan Arslan dizileri ve filmleri

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Gülcan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında Gülcan Arslan dizileri ve filmleri

Gülcan Arslan, magazin haberlerinin ardından kariyeri ver hayatı ile merak edilen isim oldu. Kariyeri boyunca yapımda rol alan Gülcan Arslan, Her şeye Rağmen, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarda başrol olarak rol oynadı. Peki, Gülcan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Gülcan Arslan dizileri ve filmleri

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Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan ”Bir Çocuk Sevdim” adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

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2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

YılYapımRolNotlarOyunculuk Türü
2007Sardunya SokakCananDiziYardımcı Oyuncu
2008Hepimiz Birimiz İçinMine PekmezciDiziYardımcı Oyuncu
2008SınıfZehraDiziYardımcı Oyuncu
2008Gurbet Kuşları-DiziYardımcı Oyuncu
2009Kafkas-DiziYardımcı Oyuncu
2009KahramanlarFigenDiziYardımcı Oyuncu
2011Entelköy Efeköy'e Karşı-FilmYardımcı Oyuncu
2011Her şeye RağmenLeyla AçıkalınDiziBaşrol Oyuncu
2011Bir Çocuk SevdimMineDiziBaşrol Oyuncu
2013Arka SokaklarLeyla CandaşDiziYardımcı Oyuncu
2014GünahkarSaliha TezhanlıDiziBaşrol Oyuncu
2015-2016Muhteşem Yüzyıl: KösemFahriye SultanDiziYardımcı Oyuncu
2017Ölene KadarBeril KaralıDiziBaşrol Oyuncu
2019Zengin ve YoksulNihal TaştanDiziYardımcı Oyuncu
2021Doğduğun Ev KaderindirNesrin / Gülbin GöksuDiziYardımcı Oyuncu
2021-Barbaroslar: Akdeniz'in KılıcıDespinaDiziBaşrol Oyuncu
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