Kış hazırlıkları için mutfağa girdi: Domatesleri kaynattım, sıra fasülyelerde

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Mutfağa giren Ergen, o anları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
"Yazın sadece domatesleri kaynattığımı zannedenler yanılıyor :) Bu sene efsane şeker fasulye buldum :)
Kaynatmadan doğrayıp buzluğa attım. Konser molalarında mutfaktayım."
ÜNLÜLERİN EV HALLERİ
Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram
SEMT PAZARINDA ÜNLÜ VAR
'Veda Mektubu' dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu yazlık evinde alan Nurgül Yeşilçay, semt pazarında alışverişe çıktı. Önce pazarın altını üstüne getiren ardından da mutfağa girip yemek hazırlayan oyuncu, "Şimdi yaz kızartması yapıyorum ama yarın çok havalı bir yemek tarifi vereceğim" sizlere dedi.
Yeşilçay, pazar alışverişini ve mutfak hallerini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
KIŞLIK DOMATES HAZIRLADI
Oyuncu Filiz Taçbaş, İstanbul'dan İzmir'e taşınmış Aliağa ilçesinde de 1.5 dönümlük tarla satın almıştı.
Daha sonra çiftçilik belgesi alan oyuncu tarımla uğraşmaya başladı. Tarlasında zeytin, limon ve çeşitli meyveler yetiştiren ünlü oyuncu organik ve doğal bir yaşam hedefledi.
Kış hazırlıklarına başlayan Taçbaş o anların görüntülerini paylaştı.
Kilo kilo domates doğrayan oyuncu mevsiminde aldığı ürünleri püre ve sos haline getirip kış aylarında tüketmek için hazırladı.
'KAYSERİ MANTISINDA İDDİALIYIM'
Fransa'da büyüyen oyuncu Cansel Elçin, mutfağa girip mantı yaptı. Elçin, o anları "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notu ile Instagram'da paylaştı.
Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin paylaşımının altına "Fransız diye evlendim, neler yapıyor" yorumunu düştü.
DEMET'İN EV HALİ
Sahneden geri kalan zamanları ailesiyle birlikte geçiren Demet Akalın, ev halini takipçileri ile paylaştı. Dizi ve yarışma programlarını yakından takip eden Akalın, televizyon karşısında barbunya ayıkladı.
PİZZA YAPTI
Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.
Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı. Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.
ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...
2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.
HANDE MUTFAKTA
Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutfağa girdi.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
ÇITAYI YÜKSELTTİ
Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.
Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”
AJDA PEKKAN MUTFAKTA
Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.
EVDE EKMEK YAPTI
Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.
TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR
Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.
DERYA ŞENSOY
Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. anne beni çalıştırıyorlar burada" notunu düştü.