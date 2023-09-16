Kış hazırlıkları için mutfağa girdi: Domatesleri kaynattım, sıra fasülyelerde

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Mutfağa giren Ergen, o anları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Yazın sadece domatesleri kaynattığımı zannedenler yanılıyor :) Bu sene efsane şeker fasulye buldum :)

Kaynatmadan doğrayıp buzluğa attım. Konser molalarında mutfaktayım."

ÜNLÜLERİN EV HALLERİ

Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram

SEMT PAZARINDA ÜNLÜ VAR

'Veda Mektubu' dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu yazlık evinde alan Nurgül Yeşilçay, semt pazarında alışverişe çıktı. Önce pazarın altını üstüne getiren ardından da mutfağa girip yemek hazırlayan oyuncu, "Şimdi yaz kızartması yapıyorum ama yarın çok havalı bir yemek tarifi vereceğim" sizlere dedi.

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Yeşilçay, pazar alışverişini ve mutfak hallerini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

KIŞLIK DOMATES HAZIRLADI

Oyuncu Filiz Taçbaş, İstanbul'dan İzmir'e taşınmış Aliağa ilçesinde de 1.5 dönümlük tarla satın almıştı.

Daha sonra çiftçilik belgesi alan oyuncu tarımla uğraşmaya başladı. Tarlasında zeytin, limon ve çeşitli meyveler yetiştiren ünlü oyuncu organik ve doğal bir yaşam hedefledi.

Kış hazırlıklarına başlayan Taçbaş o anların görüntülerini paylaştı.

Kilo kilo domates doğrayan oyuncu mevsiminde aldığı ürünleri püre ve sos haline getirip kış aylarında tüketmek için hazırladı.

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Taçbaş'ın emeği hayranları tarafından takdir edildi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa bir takipçisi, 'Ekranda yıldız, evinde ev kadını' yorumunu yazdı.

'KAYSERİ MANTISINDA İDDİALIYIM'

Fransa'da büyüyen oyuncu Cansel Elçin, mutfağa girip mantı yaptı. Elçin, o anları "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notu ile Instagram'da paylaştı.

Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin paylaşımının altına "Fransız diye evlendim, neler yapıyor" yorumunu düştü.

DEMET'İN EV HALİ

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Sahneden geri kalan zamanları ailesiyle birlikte geçiren Demet Akalın, ev halini takipçileri ile paylaştı. Dizi ve yarışma programlarını yakından takip eden Akalın, televizyon karşısında barbunya ayıkladı.

PİZZA YAPTI

Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.

Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı. Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.

ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...

2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.

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Burak Gacemer, eşinin mutfak hallerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Gacemer'in bir arkadaşı paylaşımlara "Bu kıza bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz? Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?" sözleriyle karşılık verdi.

HANDE MUTFAKTA

Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutfağa girdi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

ÇITAYI YÜKSELTTİ

Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.

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Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”

AJDA PEKKAN MUTFAKTA



Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.

EVDE EKMEK YAPTI



Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.

Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.

TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR

Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.

DERYA ŞENSOY



Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. anne beni çalıştırıyorlar burada" notunu düştü.