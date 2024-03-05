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D-Smart GO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın filmleriyle kutluyor. Platform “Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler” kategorisinde kadın yönetmenlerin eserleri, kadın oyuncuların etkileyici performansları ile kadın hikâyelerinden oluşan 28 yapımı izleyiciyle buluşturacak.

ŞOFÖR NEBAHAT

Seçkide dikkat çeken yapımlardan bazıları şöyle: Cate Blanchett’e ‘En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazandıran “Blue Jasmine”, Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’nin başrollerini paylaştığı “Bombshell”, Michelle Yeoh’ya ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ı kazandıran “Her Şey Her Yerde Hepsi Aynı Anda”, Prenses Diana’nın hayat hikâyesinin anlatıldığı “Spencer”. Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler” kategorisinde Türkan Şoray’ın başrolünde olduğu “Dila Hanım”, “Gazi Kadın” ve “Kadın Severse”; Fatma Girik’li “Şoför Nebahat” ve “Satın Alınan Koca” gibi başarılı yerli yapımlar da yer alacak.





DİLA HANIM



BLUE JASMINEBOMBSHELL