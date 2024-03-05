×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Güçlü kadınlardan güçlü filmler

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart GO#Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Güçlü kadınlardan güçlü filmler
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:31

D-Smart GO, “Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler” kategorisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Kategoride ilham veren tam 28 kadın filmi izleyiciyle buluşacak.

Haberin Devamı

D-Smart GO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın filmleriyle kutluyor. Platform “Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler” kategorisinde kadın yönetmenlerin eserleri, kadın oyuncuların etkileyici performansları ile kadın hikâyelerinden oluşan 28 yapımı izleyiciyle buluşturacak.

Güçlü kadınlardan güçlü filmler

ŞOFÖR NEBAHAT

Seçkide dikkat çeken yapımlardan bazıları şöyle: Cate Blanchett’e ‘En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazandıran “Blue Jasmine”, Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’nin başrollerini paylaştığı “Bombshell”, Michelle Yeoh’ya ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ı kazandıran “Her Şey Her Yerde Hepsi Aynı Anda”, Prenses Diana’nın hayat hikâyesinin anlatıldığı “Spencer”. Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler” kategorisinde Türkan Şoray’ın başrolünde olduğu “Dila Hanım”, “Gazi Kadın” ve “Kadın Severse”; Fatma Girik’li “Şoför Nebahat” ve “Satın Alınan Koca” gibi başarılı yerli yapımlar da yer alacak.

Güçlü kadınlardan güçlü filmler

DİLA HANIM
Güçlü kadınlardan güçlü filmler

BLUE JASMINE
Güçlü kadınlardan güçlü filmler

BOMBSHELL



Haberle ilgili daha fazlası:
#D-Smart GO#Güçlü Kadınlardan Güçlü Filmler#8 Mart Dünya Kadınlar Günü

BAKMADAN GEÇME!