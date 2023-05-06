Görüntülenmekten rahatsız oldu, gitti... 'Arkadaşım nerede?'

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Oyuncu çıkışta bir ATM’den para çekerken, arkadaşı kenarda bekledi. Görüntülenmekten rahatsız olan genç kadın yürüyerek uzaklaştı. Kocaoğlu ise onu bulamayınca şaşırdı, muhabirlere “Arkadaşım nereye gitti, gördünüz mü?” diye sordu.



Rıza Kocaoğlu’na yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy’un Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddiası soruldu. “Bunu sormanız çok ayıp. Öyle şey mi olur!” diyen oyuncu, “Sizi az önce birlikte çektiğimiz kız arkadaşınızı sorsak yine ayıp der misiniz?” sorusunu da “Konuşuruz sonra” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)





Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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NAZAR DEĞMESİN DİYE

Hande Ünsal geçen akşam Ankara’da dinleyicileriyle buluştu.

Sıla Ceren Özyurt imzalı mavi bir elbiseyle sahneye çıkan şarkıcı, “Nazar değmesin diye mavi tercih ettim. Bu aralar çok nazara geldim” dedi. Sahnede 2.5 saat kalan Ünsal, poptan arabeske uzanan repertuvarıyla müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

KOLPA'DAN AYRILDI

Kolpa’nın gitaristi Cenk Taner Dönmez, gruptan ayrılma kararı aldı.

Grup, ayrılığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu: “Cenk bir süreliğine sizleri bize emanet etme kararı aldı. ‘Nasıl olsa evim burası, gözüm arkada değil’ diye düşünüyor; kendi projeleri ve planlarına yoğunlaşacak. Ve biz de her zaman onun yanında olmaya devam edeceğiz. Gitar kanalın ve mikrofonun hep açık olsun Cenk.”

BABAYA ÖZLEM

Merhum oyuncu Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, yeni yaşını ailesiyle kutladı. Doğum günü için Londra’dan gelen Arkın, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak babasına seslendi: “Sen bu fotoğrafların her yerindesin.”

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Betül Arkın da o fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş. Uzun yıllar sonra doğum gününü burada kutladık. Canım eşim yüreğimizde, yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin (Cüneyt Arkın).”

HİNDİSTAN'DA ONUR KONUĞU

BURAK Deniz, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen, Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı Ficci Frames 2023’ün açılış paneline katıldı.

Ünlü oyuncu, onur konuğu olarak davet edildiği etkinlikte beyaz gömlek ve pantolonla katılımcıların karşısına çıktı. Büyük ilgiyle karşılaşan Deniz, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.