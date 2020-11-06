Gordon Ramsay kimdir nereli kaç yaşında? Ünlü şefin hayatına dair bilgiler

2001'den beri Londra'daki 3 Michelin yıldızlı restoranı Restaurant Gordon Ramsay, futbolla başladığı iş yaşamına çok farklı mesleklerle devam etti.

Küçük yaşta futbolcu olma hayalleri kuran Gordon Ramsay geçirdiği bir sakatlık nedeniyle sahalardaki kariyerine sonlandırmak zorunda kaldı. Eğitimini otel ve işletmecilik alanlarında devam ettiren ünlü şef dünyaca ünlü şeflerden Albert Roux, Marco Pierre, Guy Savoy ve Joel Robuchon gibi isimlerden dersler alarak mutfak becerilerini geliştirme şansı elde etti. Londra’da bulunan Michelin yıldızlı Aubergine restaurantta baş şef olan Gordon Ramsay, 35 yaşına geldiğinde, bugün İngiltere’nin en iyi restaurantlarından biri olan Restaurant Gordon Ramsay’i açtı.

3 Michelin yıldızına sahip olan Gordon Ramsay Restaurant dışında 1 Michelin yıldızı bulunan Petrus isimli mekanın da sahibi olan Gordon Ramsay, İtalya’dan Amerika’ya kadar tüm dünyanın farklı yerlerinde restaurantların kuruculuğunu gerçekleştirmiştir.

Gordon Ramsay sadece ünlü bir televizyon sunucusu değil, aynı zamanda kitapları dünyanın birçok yerinde “bestseller” olan ünlü bir yazar olarak da dikkat çekiyor.