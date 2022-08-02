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Gökhan Keser'den dijital pazarlama şirketine dava

#Gökhan Keser#İzoterm Dijital Pazarlama#Alacak Davası
Gökhan Keserden dijital pazarlama şirketine dava
Özge Eğrikar

GÖKHAN Keser, “Katil Kim” adlı mobil oyun projesinden hak ettiği ücretin ödenmediği iddiasıyla İzoterm Dijital Pazarlama şirketine dava açtı.

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 İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre; 13 bölüm için anlaşan Keser ilk dört bölümün çekimlerine katıldı. Diğer bölümler ise Keser’le bağlantılı olmayan sebeplerden dolayı çekilemedi.

Keser’in tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten avukat İsmail Demirci, “Ancak hak ettiği ücret ödenmemiştir. Başlattığımız icra takibi, davalı şirketin itirazı üzerine durdurulmuştur. Davalı şirketin haksız itirazının iptali ile yüzde 20 icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi. 

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#Gökhan Keser#İzoterm Dijital Pazarlama#Alacak Davası

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