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Gizem Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Güven filmleri ve dizileri

#Gizem Güven#Gizem Güven Kimdir#Gizem Güven Nereli
Gizem Güven kimdir, nereli, kaç yaşında Gizem Güven filmleri ve dizileri

Gizem Güven, özel hayatı ve kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sihirli Annem dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Gizem Güven, küçük yaşta kazandığı ünü, bu projenin ardından da sürdürdü. Peki, Gizem Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Gizem Güven filmleri ve dizileri

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Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken reklam filminde rol almasıyla televizyonlarla tanıştı. İlk dizi projesi ise Temiz Aile Temiz Gelecek oldu. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırdı. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve pek çok reklamda oynamıştır.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.

İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etti. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazandı.

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Genç oyuncu Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile 2020 eylül ayındaevlenmişti. Gizem Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

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