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Gişe geliri Darüşşafaka’ya

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#Zübeyde Analar Ve Oğullar#Zübeyde Hanım#Darüşşafaka
Gişe geliri Darüşşafaka’ya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 09:10

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Darüşşafaka’ya 20 bin kuruşluk bağışını içeren vasiyeti yıllar önce gün yüzüne çıkmıştı. Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatan “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin yapımcıları da gişe gelirinin bir bölümünü bu vasiyetin devamı niteliğinde Darüşşafaka’ya bağışlama kararı aldı.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 28 Kasım 1921 tarihinde Darüşşafaka’ya 20 bin kuruşluk bağışta bulunmuştu.

Yıllar sonra ortaya çıkan ve değerinin 2 milyon lira olduğu hesaplanan o vasiyet, “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin yapımcılarına ilham oldu. Zübeyde Hanım’ın hayatını konu alan film 13 Ekim’de vizyona girecek ve gişe gelirinin bir bölümü, vasiyetin devamı niteliğinde Darüşşafaka’ya bağışlanacak.

Gişe geliri Darüşşafaka’ya

1863 yılında kurulan Darüşşafaka, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor.

ASLIHAN GÜNER CANLANDIRIYOR

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ICNN Yapım imzalı “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminde Zübeyde Hanım’ı Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Alican Yücesoy canlandırdı.

Gişe geliri Darüşşafaka’ya

Yapımcılığını Nuri Yıldırım ve Alper Tosun’un üstlendiği filmin senaryosunu İlber Tekinsoy yazdı, yönetmen koltuğunda ise Cenk Yaz oturdu. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Emre Kınay, Devrim Nas, Sitare Akbaş, Enes Demirkapı, Esra Ergün, Wilma Elles, Bülent Keser, Ali Sağ, Mihriban Er, Ferdi Akarnur, Ece Baykal, Emre Zengin ve Turgay Tanülkü de yer alıyor.

 

 

 

 

 

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#Zübeyde Analar Ve Oğullar#Zübeyde Hanım#Darüşşafaka

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