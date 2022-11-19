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İlk bölümü 1992 yılında yayınlanan ve 337 bölümlük macerası 2002 yılında sonra eren 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan eski günleri andı.
Usta isimleri kadrosunda buluşturan diziden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Balkan, altına "Gidenlere rahmet, kalanlara selam olsun" notunu düştü.
ONLAR BAŞLADIĞINDA HAYAT DURURDU...
Türk Televiyon tarihine damga vuran öyle diziler var ki... Yayınlandığı günler milyonları ekran başına toplayan, bazen üzen, bazen düşündüren... İşte geçmişten günümüze 'efsane' deyince aklımıza gelen o yapımlar...
BİZİMKİLER
Yayımlandığı dönem: 1989-2002
Yönetmen: Yalçın Yelence, Erkavim Yıldırım
Senaryo: Umur Bugay, Fuat Örer, Elvan Pektaş Deniz, Sulhi Dölek, Ferda Aydar, Asaf Köksal, Serdar Bordanacı
Oyuncular: Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Ayşe Kökçü, Atılay Uluışık, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Güzin Çorağan
AŞK-I MEMNU
Yayımlandığı dönem: 2008-2010
Yönetmen: Hilal Saral
Senaryo: Melek Gençoğlu, Ece Yörenç
Oyuncular: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu
YAPRAK DÖKÜMÜ
Yayımlandığı dönem: 2006-2010
Yönetmen: Mesude Erarslan
Oyuncular: Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Deniz Çakır
Reşat Nuri Güntekin’in 1930 tarihli romanı, Osmanlı’nın Batılılaşma çabasına girdiği dönemdeki toplumsal bunalımları aile ölçeğinde ele alır. 2006’da çekilen bu versiyonda ise hikâye oynadığı dönemde geçiyor.
SÜPER BABA
Yayımlandığı dönem: 1993-1997
Yönetmen: Kartal Tibet, Osman Sınav, Orhan Oğuz
Senaryo: Sulhi Dölek
Oyuncular: Şevket Altuğ, Jülide Kural, Şevval Sam, Sümer Tilmaç, Sevinç Erbulak, Bennu Yıldırımlar
ASMALI KONAK
Yayımlandığı dönem: 2002-2003
Yönetmen: Çağan Irmak
Senaryo: Mahinur Ergun, Meral Okay
Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yesilçay, Selda Alkor, İpek Tuzcuoğlu, Devrim Saltoğlu, Menderes Samancılar, Şerif Sezer
İKİNCİ BAHAR
Yayımlandığı dönem: 1998-2001
Yönetmen: Orhan Oğuz, Türkan Derya, Uğur Yücel
Senaryo: Yavuz Turgul, Sulhi Dölek, Nilgün Öneş, Kurtcebe Turgul, Muharrem Buhara, Murat Bıçak, Güliz Kucur, Ayhan Sonyürek
Oyuncular: Türkan Şoray, Şener Şen, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Güven Hokna, Özkan Uğur, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Tan Sağtürk, Meral Okay
MUHTEŞEM YÜZYIL
Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan, Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal
Senaryo: Yılmaz Şahin, Meral Okay, Ceylan Güleç
Oyuncular: Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Selim Bayraktar, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Nebahat Çehre
ÇEMBERİMDE GÜL OYA
Yönetmen: Çağan Irmak
Senaryo: Fikret Bekler, Kerim Ceylan, Sertaç Ergin, Çağan Irmak, Nihan Küçükural
Oyuncular: Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Tuba Büyüküstün, Melisa Sözen, Şerif Sezer
EZEL
Yönetmen: Uluç Bayraktar
Senaryo: Kerem Deren, Pınar Bulut
Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer
AVRUPA YAKASI
Yayımlandığı dönem: 2004-2009
Yönetmen: Jale Atabey Özberk, Hakan Algül
Senaryo: Gülse Birsel
Oyuncular: Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Ata Demirer, Gazanfer Özcan, Hümeyra, Evrim Akın, Hale Caneroğlu, Şenay Gürler, Bülent Polat, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Sarp Apak
BEHZAT Ç.
Yayımlandığı dönem: 2010-2013
Yönetmen: Doğan Ümit Karaca, Serdar Akar, Sadullah Şentürk
Senaryo: Ercan Mehmet Erdem, Birol Tezcan
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Seda Bakan, Canan Ergüder, Nejat İşler
LEYLA İLE MECNUN (2011-2013)
Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı dizi, hayranı bol bir absürt komedi. Aynı gün, aynı hastanede doğan iki bebek, yatak sayısı az olduğu için yan yana yatırılır ve beşik kertmesi olurlar. 25 sene sonra Mecnun’un ailesi, Leyla’yı istemeye gider.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (2010-2013)
1960’larda, kötülükte sınır tanımayan bir kocası olan Cemile’nin, kızları Berrin ve Aylin, oğulları Mete ve Osman’la verdiği mücadele, Osman’ın gözünden anlatılır.
Ekmek Teknesi (2002-2005)
Yönetmen: Metin Günay, Osman Sınav
Oyuncular: Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Selin Dilmen, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Mehtap Bayrı
Bir aile öyküsü anlatan; Nusret Baba, Ayhan Anne ve özellikle Heredot Cevdet karakterleriyle unutulmazlar arasına giren dizi, çekimlerin yapıldığı İstanbul’un Kuzguncuk semtiyle özdeşleşti.
Yeditepe İstanbul (2001-2002)
Yönetmen: Türkan Derya, Aydın Bulut
Oyuncular: Emre Kınay, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Itır Esen, Oktay Kaynarca, Ruhi Sarı
Kocası intihar eden Olcay, eski usul bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. İşsiz Yusuf’un yazmaya çalıştığı ‘Mahallenin Romanı’ ile paralel olarak burada yaşayan karakterlerin başından geçenler anlatılır.
Bir Demet Tiyatro (1995-2007)
Oyuncular: Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Serhat Özcan, Deniz Özerman, Bican Günalan
Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)
Yönetmen: Okan Uysaler
Oyuncular: Filiz Akın, Rutkay Aziz, Ceylan Palay, Müşfik Kenter
Perihan Abla (1986-1988)
Yönetmen: Yalçın Yelence
Oyuncular: Perran Kutman, Şevket Altuğ, Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen