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İlk bölümü 1992 yılında yayınlanan ve 337 bölümlük macerası 2002 yılında sonra eren 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan eski günleri andı.

Usta isimleri kadrosunda buluşturan diziden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Balkan, altına "Gidenlere rahmet, kalanlara selam olsun" notunu düştü.

ONLAR BAŞLADIĞINDA HAYAT DURURDU...

Türk Televiyon tarihine damga vuran öyle diziler var ki... Yayınlandığı günler milyonları ekran başına toplayan, bazen üzen, bazen düşündüren... İşte geçmişten günümüze 'efsane' deyince aklımıza gelen o yapımlar...

BİZİMKİLER







Yayımlandığı dönem: 1989-2002

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Yönetmen: Yalçın Yelence, Erkavim Yıldırım

Senaryo: Umur Bugay, Fuat Örer, Elvan Pektaş Deniz, Sulhi Dölek, Ferda Aydar, Asaf Köksal, Serdar Bordanacı

Oyuncular: Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Ayşe Kökçü, Atılay Uluışık, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Güzin Çorağan

AŞK-I MEMNU







Yayımlandığı dönem: 2008-2010

Yönetmen: Hilal Saral

Senaryo: Melek Gençoğlu, Ece Yörenç

Oyuncular: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu

YAPRAK DÖKÜMÜ







Yayımlandığı dönem: 2006-2010



Yönetmen: Mesude Erarslan



Oyuncular: Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Deniz Çakır

Reşat Nuri Güntekin’in 1930 tarihli romanı, Osmanlı’nın Batılılaşma çabasına girdiği dönemdeki toplumsal bunalımları aile ölçeğinde ele alır. 2006’da çekilen bu versiyonda ise hikâye oynadığı dönemde geçiyor.

SÜPER BABA

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Yayımlandığı dönem: 1993-1997

Yönetmen: Kartal Tibet, Osman Sınav, Orhan Oğuz

Senaryo: Sulhi Dölek

Oyuncular: Şevket Altuğ, Jülide Kural, Şevval Sam, Sümer Tilmaç, Sevinç Erbulak, Bennu Yıldırımlar

ASMALI KONAK

Yayımlandığı dönem: 2002-2003

Yönetmen: Çağan Irmak

Senaryo: Mahinur Ergun, Meral Okay

Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yesilçay, Selda Alkor, İpek Tuzcuoğlu, Devrim Saltoğlu, Menderes Samancılar, Şerif Sezer

İKİNCİ BAHAR







Yayımlandığı dönem: 1998-2001

Yönetmen: Orhan Oğuz, Türkan Derya, Uğur Yücel

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Senaryo: Yavuz Turgul, Sulhi Dölek, Nilgün Öneş, Kurtcebe Turgul, Muharrem Buhara, Murat Bıçak, Güliz Kucur, Ayhan Sonyürek

Oyuncular: Türkan Şoray, Şener Şen, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Güven Hokna, Özkan Uğur, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Tan Sağtürk, Meral Okay

MUHTEŞEM YÜZYIL

Yayımlandığı dönem: 2011-2014

Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan, Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal

Senaryo: Yılmaz Şahin, Meral Okay, Ceylan Güleç

Oyuncular: Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Selim Bayraktar, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Nebahat Çehre

ÇEMBERİMDE GÜL OYA

Yayımlandığı dönem: 2004-2005

Yönetmen: Çağan Irmak

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Senaryo: Fikret Bekler, Kerim Ceylan, Sertaç Ergin, Çağan Irmak, Nihan Küçükural

Oyuncular: Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Tuba Büyüküstün, Melisa Sözen, Şerif Sezer

EZEL





Yayımlandığı dönem: 2009-2011

Yönetmen: Uluç Bayraktar

Senaryo: Kerem Deren, Pınar Bulut

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer

AVRUPA YAKASI







Yayımlandığı dönem: 2004-2009

Yönetmen: Jale Atabey Özberk, Hakan Algül

Senaryo: Gülse Birsel

Oyuncular: Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Ata Demirer, Gazanfer Özcan, Hümeyra, Evrim Akın, Hale Caneroğlu, Şenay Gürler, Bülent Polat, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Sarp Apak

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BEHZAT Ç.







Yayımlandığı dönem: 2010-2013

Yönetmen: Doğan Ümit Karaca, Serdar Akar, Sadullah Şentürk

Senaryo: Ercan Mehmet Erdem, Birol Tezcan

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Seda Bakan, Canan Ergüder, Nejat İşler

LEYLA İLE MECNUN (2011-2013)





Yönetmen: Onur Ünlü, Eyüp Boz, Murat OnbulOyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay, Köksal Engür, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Osman Sonant

Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı dizi, hayranı bol bir absürt komedi. Aynı gün, aynı hastanede doğan iki bebek, yatak sayısı az olduğu için yan yana yatırılır ve beşik kertmesi olurlar. 25 sene sonra Mecnun’un ailesi, Leyla’yı istemeye gider.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (2010-2013)

Yönetmen: Zeynep Günay TanOyuncular: Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Meral Çetinkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Atiksoy

1960’larda, kötülükte sınır tanımayan bir kocası olan Cemile’nin, kızları Berrin ve Aylin, oğulları Mete ve Osman’la verdiği mücadele, Osman’ın gözünden anlatılır.

Ekmek Teknesi (2002-2005)







Yönetmen: Metin Günay, Osman Sınav

Oyuncular: Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Selin Dilmen, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Mehtap Bayrı

Bir aile öyküsü anlatan; Nusret Baba, Ayhan Anne ve özellikle Heredot Cevdet karakterleriyle unutulmazlar arasına giren dizi, çekimlerin yapıldığı İstanbul’un Kuzguncuk semtiyle özdeşleşti.

Yeditepe İstanbul (2001-2002)







Yönetmen: Türkan Derya, Aydın Bulut

Oyuncular: Emre Kınay, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Itır Esen, Oktay Kaynarca, Ruhi Sarı

Kocası intihar eden Olcay, eski usul bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. İşsiz Yusuf’un yazmaya çalıştığı ‘Mahallenin Romanı’ ile paralel olarak burada yaşayan karakterlerin başından geçenler anlatılır.

Bir Demet Tiyatro (1995-2007)





Yönetmen: Sevgi Birsel

Oyuncular: Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Serhat Özcan, Deniz Özerman, Bican Günalan

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)







Yönetmen: Okan Uysaler

Oyuncular: Filiz Akın, Rutkay Aziz, Ceylan Palay, Müşfik Kenter

Perihan Abla (1986-1988)







Yönetmen: Yalçın Yelence

Oyuncular: Perran Kutman, Şevket Altuğ, Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen