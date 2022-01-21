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Gergin çift! Miray Daner ile Oğulcan Engin polis çevirmesine takıldı!

#Miray Daner#Oğul Can Engin#Oğulcan Engin
Gergin çift Miray Daner ile Oğulcan Engin polis çevirmesine takıldı
Sayit DURMAZ

Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki akşam polis çevirmesine takıldı. Çiftin gergin halleri dikkat çekti.

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Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin, önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.

Oğulcan Engin’in özel şoförlü aracında olan çift, polis çevirmesine takıldı.

Polis memurunun işlemleri yaptığı sırada gergin tavırlar sergileyen Daner ile Engin, objektiflere de böyle yansıdı.

Yapılan kontrollerin ardından ikili, gözden kayboldu.

Gergin çift Miray Daner ile Oğulcan Engin polis çevirmesine takıldı

SEVGİLİSİNİ AİLESİYLE TANIŞTIRDI!

Bir süredir Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle girdi. Sevgilisinin babası Sinan Engin’le aynı masada yemek yiyen Daner için sosyal medyada “Aileye girdi” yorumları yapıldı. Oğulcan Engin, Miray Daner’le aşk pozunu Instagram sayfasında da yayınladı.

 

 

 

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#Miray Daner#Oğul Can Engin#Oğulcan Engin

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