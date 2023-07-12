Gerçek sevgilisi yanında oturuyor!

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Oğuz’un yanındaki kadın, “Siz bizi geçtiğimiz ay sokakta yürürken çekip sevgili yazmıştınız. Oysa sevgilisi değil, aile dostuyum. Orhan Bey’in gerçek sevgilisi şu an yanında oturuyor. Bu masadaki bütün güller ona alındı” dedi. Ünlü yönetmen, arkadaşının sözleri üzerine sessiz kalıp sadece tebessüm etti. Sayit DURMAZ
Magazin dünyasında kısa haberler...
Sörf yaptı
Sedef Avcı özel bir etkinlik için gittiği Muğla Akyaka’da kitesurf yaptı.
Icardi çığlığı
Simge Sağın, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.
Denizde zorlu anlar
Hayal Köseoğlu önceki gün bir etkinlik için Akyaka’daki Kuytsurf sahiline giderek keyifli dakikalar geçirdi.
Amcan hep yanında olacak
Şarkıcı Alişan, merhum kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızı Ceylan’ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Alişan, Ceylan ile çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından duygusal bir notla da paylaştı: “Benim küçük aşkımın doğum günü bugün. 9 yaşına bastı Ceylan’ım. Amcan seni çok seviyor, hiç unutma olur mu? Senin için yapamayacağı şey yok Allah’ın izniyle. Allah bana nefes verdikçe senin hep yanında olacak. Seni çok seviyorum amcam. Sağlıkla inşallah nice güzel yaşlarını görelim. Doğum günün kutlu olsun Ceylan’ım.”