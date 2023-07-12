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Gerçek sevgilisi yanında oturuyor!

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#Orhan Oğuz#Icardi#Sedef Avcı
Gerçek sevgilisi yanında oturuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 11:02

Orhan Oğuz önceki akşam bir arkadaşıyla Cihangir Pürtelaş adlı mekandaydı.

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Oğuz’un yanındaki kadın, “Siz bizi geçtiğimiz ay sokakta yürürken çekip sevgili yazmıştınız. Oysa sevgilisi değil, aile dostuyum. Orhan Bey’in gerçek sevgilisi şu an yanında oturuyor. Bu masadaki bütün güller ona alındı” dedi. Ünlü yönetmen, arkadaşının sözleri üzerine sessiz kalıp sadece tebessüm etti. Sayit DURMAZ

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Sörf yaptı
Sedef Avcı özel bir etkinlik için gittiği Muğla Akyaka’da kitesurf yaptı.

Gerçek sevgilisi yanında oturuyor

Mavi bikinisiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren ünlü oyuncu, sörf tahtası üzerinde de hünerlerini sergiledi.Umut ÜNVER

Icardi çığlığı
Simge Sağın, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. 

Gerçek sevgilisi yanında oturuyor


Simge Sağın, “Aşkın Olayım’ şarkısıyla özdeşleşen Mauro Icardi’nin yeniden Galatasaray’la anlaştığını öğrenince “Şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi’ciğim” diyerek sevinç çığlığı attı. 
Ünlü şarkıcı, “Hayatınızda eksik dediğiniz bir şey var mı?” sorusuna, “Aşk yok. İş var” cevabını verdi.

Ama Ben Mafyayım
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural, yeni albümü öncesi “Ama Ben Mafyayım” adlı teklisini dijital platformlarda yayınladı.
Gerçek sevgilisi yanında oturuyor

Söz ve müziği Kıvılcım Ural’a ait şarkının düzenlemesini Onur Gülanber yaptı. Aşkına âşık bir kadının hikâyesini esprili bir şekilde anlatan şarkıya renkli bir klip çekildi. Klibin yönetmenliğini Anıl Can üstlendi.

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Denizde zorlu anlar
Hayal Köseoğlu önceki gün bir etkinlik için Akyaka’daki Kuytsurf sahiline giderek keyifli dakikalar geçirdi.

Gerçek sevgilisi yanında oturuyor

Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı. Oyuncunun denizdeki bu anları objektife yansıdı. ■ Umut ÜNVER

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Amcan hep yanında olacak
Şarkıcı Alişan, merhum kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızı Ceylan’ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Alişan, Ceylan ile çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından duygusal bir notla da paylaştı: “Benim küçük aşkımın doğum günü bugün. 9 yaşına bastı Ceylan’ım. Amcan seni çok seviyor, hiç unutma olur mu? Senin için yapamayacağı şey yok Allah’ın izniyle. Allah bana nefes verdikçe senin hep yanında olacak. Seni çok seviyorum amcam. Sağlıkla inşallah nice güzel yaşlarını görelim. Doğum günün kutlu olsun Ceylan’ım.”

Gerçek sevgilisi yanında oturuyor


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#Orhan Oğuz#Icardi#Sedef Avcı

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