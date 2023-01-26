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Gerçek bir yaşam öyküsü

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#Serçenin Gözyaşı#Mazlum Çimen#Yeşim Salkım
Gerçek bir yaşam öyküsü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:22

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen kadınların dramını beyazperdeye yansıtan “Serçenin Gözyaşı” filminin merakla beklenen ilk teaser’ı yayınlandı.

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10 Mart’ta vizyona girecek filmin teaser’ı, kısa sürede ilgi odağı oldu ve sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikâyesini gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı.

Gerçek bir yaşam öyküsü

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan “Serçenin Gözyaşı”nın senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

“Serçenin Gözyaşı”nda Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Uğur Güneş, Ezgi Şenler ve Soydan Soybaş gibi ünlü isimler rol alıyor.

Çanakkale ve İstanbul’da çekimleri yapılan “Serçenin Gözyaşı” filminin müziklerine ise usta sanatçı Mazlum Çimen imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serçenin Gözyaşı#Mazlum Çimen#Yeşim Salkım

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