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Gemlik’te usta oyunculara ödül

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#Eşref Kolçak#Gemlik Film Festivali#Yetkin Dikinciler
Gemlik’te usta oyunculara ödül
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:50

Merhum oyuncu Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde ödüller sahiplerini buldu.

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Önceki gün Zeytindalı Meydanı’nda yapılan, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’a ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’ takdim edildi.

Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ahmet Mekin ve Celile Toyon’a da ‘Sinemaya Emek Ödülleri’ verildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gecede yaptığı konuşmada “Sanatçıların kıymetini yaşarken bilmek gerekir” dedi.

Törende, festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasının kazananları da açıklandı. Yarışmada Kasım Ördek’in “Babamın Öldüğü Gün” filmi birinci, Özgür Can Uzunyaşa’nın “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” filmi ikinci ve Orkun Göntem’in “Babamın Deniz Yatağı” filmi üçüncü oldu.

Gemlik’te usta oyunculara ödül

Ahmet Mekin’in ödülünü Erkan Can teslim aldı.
Gemlik’te usta oyunculara ödül

Eşref Kolçak Onur Ödülü’nü Hale Soygazi’nin elinden alan Ediz Hun, “Bu benim aldığım en anlamlı ödül” dedi.
Gemlik’te usta oyunculara ödül

Meral Çetinkaya ödülünü “Sinema tutkudur” diyerek aldı.
Gemlik’te usta oyunculara ödül

Cihat Tamer’e ödülünü Mehmet Uğur Sertaslan takdim etti.

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#Eşref Kolçak#Gemlik Film Festivali#Yetkin Dikinciler