Gemlik’te usta oyunculara ödül

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Önceki gün Zeytindalı Meydanı’nda yapılan, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’a ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’ takdim edildi.

Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ahmet Mekin ve Celile Toyon’a da ‘Sinemaya Emek Ödülleri’ verildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gecede yaptığı konuşmada “Sanatçıların kıymetini yaşarken bilmek gerekir” dedi.

Törende, festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasının kazananları da açıklandı. Yarışmada Kasım Ördek’in “Babamın Öldüğü Gün” filmi birinci, Özgür Can Uzunyaşa’nın “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” filmi ikinci ve Orkun Göntem’in “Babamın Deniz Yatağı” filmi üçüncü oldu.