Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne? Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz balon görünce fenalaştı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu Fenerbahçe için Fransayı reddetmişti...Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu! Fenerbahçe için Fransa'yı reddetmişti...#Burak Kapacak
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Irak ve Suriye tezkeresi TBMMden geçti CHP ve HDP hayır oyu verdiIrak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi#Irak
AK Partili Özkandan CHPye tezkere tepkisi: HDPnin talimatıyla siyaset yapıyorAK Partili Özkan'dan CHP'ye tezkere tepkisi: HDP'nin talimatıyla siyaset yapıyor#Cahit Özkan
DSÖden dengeleri değiştirecek çağrı: Seyahatte aşı tek başına yeterli değilDSÖ'den dengeleri değiştirecek çağrı: Seyahatte aşı tek başına yeterli değil!#Koronavirüs
CHP lideri Kılıçdaroğlunun iddialarına Kars Valiliğinden açıklamaCHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Kars Valiliği'nden açıklama#Kemal Kılıçdaroğlu
Müthiş haberi duyurdular: Tüm varyantlarda etkili olacak...Müthiş haberi duyurdular: Tüm varyantlarda etkili olacak...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Wanda Nara-Mauro Icardi krizi son buldu Aşkını haykırırken itiraf etti Anlaşmayı imzalamıştık...Wanda Nara-Mauro Icardi krizi son buldu! Aşkını haykırırken itiraf etti! 'Anlaşmayı imzalamıştık...'#Wanda Nara
Tek kırmızı kentte Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadıTek 'kırmızı' kentte Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadı#Koronavirüs
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem olduKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu#Ünlüler Ve Kardeşleri
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne? Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz balon görünce fenalaştı!

#Gelinim Mutfakta Yeşim#Yeşim Öksüz Kimdir#Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz
Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz balon görünce fenalaştı

Hafta içi her gün gelinlerin mutfakta hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta gündemden düşmüyor. Yarışmacı gelinlerden Gelinim Mutfakta Yeşim canlı yayında balonu görünce fenalaştı. Kayınvalideler ve gelinler tarafından paniğe neden olan Yeşim Öksüz'ün rahatsızlığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerden Yeşim Öksüz'ün, balonları görünce fenalaşması paniğe neden oldu. Yarışmacılardan Damla'nın balonların olduğu davetiyesini görünce fenalık geçiren Gelinim Mutfakta Yeşim, bir an nefes alamadı. Hikayesini anlatan Yeşim Öksüz, bu durumun çocukluktan gelen bir sorun olduğunu, eskiden dev bir balonun üzerinde patlaması sonucu balon korkusunun oluştuğunu ve o günden sonra ne zaman balon görse nefesinin kesildiğini anlatarak şaşkınlığa neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

Aslen Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz 8 Aralık 1991 tarihinde dünyaya geldi. Lisede grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun oldu. 4 yıllık evli olan Yeşim Öksüz’ün 2.5 yaşında bir oğlu var. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Yeşim Öksüz, Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalıştı.

Yarışmada farklı tarzıyla dikkat çeken Gelinim Mutfakta Yeşim, her gün sıra dışı saç ve makyajıyla da merak konusu oluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta Yeşim#Yeşim Öksüz Kimdir#Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....