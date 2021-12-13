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Gelinim Mutfakta Yeşim olarak bilinen Yeşim Öksüz, hayatı ile merak konusu oldu. Yarışma esnasında sürekli olarak polemiklerle öne çıkan Gelinim Mutfakta Yeşim, izleyicilerin de dikkatini çekiyor. Peki, Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.