Gelini ile mahkemelik oldu: Beni kayınvalidemden koruyun

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BİZİMKİLER dizisinin senarist ve yapımcısı merhum Umur Bugay’ın eşi Ayşe Bugay, bipolar bozukluk hastası olduğunu iddia ettiği oğlu Ömer Bugay’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ayşe Bugay, bu defa oğlunun eşi Fidan Bugay ile mahkemelik oldu.

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4 aylık hamile olan Fidan Bugay, kayınvalidesi ile görümcesinin çocuğu istemediğini ve bu yönde kendisini tehdit ettiğini iddia ederek korunma kararı aldırdı.

Ayşe Bugay, karara itiraz etti. Ancak mahkeme, itirazı reddetti.