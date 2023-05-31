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Gelini ile mahkemelik oldu: Beni kayınvalidemden koruyun

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#Ayşe Bugay#Ömer Bugay#Fidan Bugay
Gelini ile mahkemelik oldu: Beni kayınvalidemden koruyun
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:47

Umur Bugay’ın eşi Ayşe Bugay, oğlu Ömer Bugay’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ayşe Bugay, bu defa gelini ile mahkemelik oldu.

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BİZİMKİLER dizisinin senarist ve yapımcısı merhum Umur Bugay’ın eşi Ayşe Bugay, bipolar bozukluk hastası olduğunu iddia ettiği oğlu Ömer Bugay’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ayşe Bugay, bu defa oğlunun eşi Fidan Bugay ile mahkemelik oldu.

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4 aylık hamile olan Fidan Bugay, kayınvalidesi ile görümcesinin çocuğu istemediğini ve bu yönde kendisini tehdit ettiğini iddia ederek korunma kararı aldırdı.

Ayşe Bugay, karara itiraz etti. Ancak mahkeme, itirazı reddetti. 

Gelini ile mahkemelik oldu: Beni kayınvalidemden koruyun

Ömer Bugay’la evli Fidan Bugay, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.

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#Ayşe Bugay#Ömer Bugay#Fidan Bugay

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