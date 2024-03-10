'Geleceğin Güçlü Kadınları' için...

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ sosyal sorumluluk projesinin 3’üncüsü TİM Maslak Show Center’da düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kadın modacılar tarihteki önemli kadınlardan esinlenilerek özel tasarımlar hazırladı.

Gecede Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Deniz Baysal Yurtçu, Esra Dermancıoğlu, Evrim Alasya, İrem Helvacıoğlu, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Nilsu Berfin Aktaş, Nur Sürer, Özgü Kaya, Pelin Karahan, İpek Çiçek, Şahika Ercümen, Şebnem Hassanisoughi, Yüsra Geyik gibi başarılı kadınlar yer aldı.

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GELİRİ DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE

Adile Naşit ve Ayşen Gruda’dan ilham alınan bölümdeki tasarımları Nur Sürer ile Burcu Biricik tanıttı.

Gecede Derya Uluğ şarkılar söyledi. Etkinliğin sunuculuğunu Çağla Şıkel üstlenirken, tasarımlar Tolga Çevik tarafından açık artırma ile satışa sunuldu.

Geceden elde edilen gelir ise TOG Vakfı burs fonuna aktarılarak depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.

“Üç Kız Kardeş”te rol alan Özgü Kaya, “Böyle bir projede yer alıyor olmak gurur verici” dedi.

Nur Sürer, “Camdaki Kız”da kızını canlandıran 4 aylık hamile Burcu Biricik’le buluştu.