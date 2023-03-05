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Gecenin geliri depremzedelere

Güncelleme Tarihi:

#Mesut Süre#Fazlı Polat#CZN Burak
Gecenin geliri depremzedelere
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 08:45

Komedyenler Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat, önceki akşam BKM’de “Meksika Açmazı” adlı özel bir gösteri sahneledi.

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Depremzedeler yararına BKM Mutfak organizasyonuyla yapılan gösteri yoğun ilgi gördü. Mesut Süre, “Gün, birlik olma günü. Biz de herkes gibi yaraları sarmak için harekete geçtik. Bu gecenin tüm geliri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Gecenin geliri depremzedelere


Hepsi afet bölgesine

Depremzedelere yardım çalışmalarına devam eden ‘CZN Burak’ lakaplı işletmeci Burak Özdemir, kilolarca kıymayı paketledikleri bir video paylaştı. Özdemir, gıda yardımında bulunacağını duyurdu: “Ben ve gönüllü arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Projemizin hazırlıkları devam ediyor.”

Gecenin geliri depremzedelere


 

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#Mesut Süre#Fazlı Polat#CZN Burak

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