Gecenin geliri depremzedelere

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Depremzedeler yararına BKM Mutfak organizasyonuyla yapılan gösteri yoğun ilgi gördü. Mesut Süre, “Gün, birlik olma günü. Biz de herkes gibi yaraları sarmak için harekete geçtik. Bu gecenin tüm geliri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Depremzedelere yardım çalışmalarına devam eden ‘CZN Burak’ lakaplı işletmeci Burak Özdemir, kilolarca kıymayı paketledikleri bir video paylaştı. Özdemir, gıda yardımında bulunacağını duyurdu: “Ben ve gönüllü arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Projemizin hazırlıkları devam ediyor.”

