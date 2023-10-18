Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

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Ünlü isimler İsrail’in Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef almasının ardından tepki gösterdi.
İşte ünlü isimlerin Gazze paylaşımları...
ESRA EROL
Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor!!! Bu bir katliam… İsrail'in Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü
Dünya bu öfkeyi durdurmalı! Çocuk ölümlerini normalleştiremezsiniz! Masum insanların ölümlerini görmezden gelemezsiniz!
Hastane bombalamak insanlık suçudur, net! Savaşın da bir kuralı vardır. Lanet olsun... İnsanız biz canımız yanıyor!
SUHA UYGUR
Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu kadar masum insanları acımasızca katletmek, büyük bir savaş suçudur. Katilsiniz ve bunun hesabını vereceksiniz!
NEBAHAT ÇEHRE
Aklımda, Kalbimde Asla Kabul Etmeyecek … Hastaneyi Vurmak Ne demek