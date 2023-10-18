Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

Haberin Devamı

Ünlü isimler İsrail’in Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef almasının ardından tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin Gazze paylaşımları...

ESRA EROL

Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor!!! Bu bir katliam… İsrail'in Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü



Dünya bu öfkeyi durdurmalı! Çocuk ölümlerini normalleştiremezsiniz! Masum insanların ölümlerini görmezden gelemezsiniz!

Haberin Devamı

Hastane bombalamak insanlık suçudur, net! Savaşın da bir kuralı vardır. Lanet olsun... İnsanız biz canımız yanıyor!

Yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doymadın kana. Doymadın vahşete, doymadın cinayete... Hastane bombalamak, binlerce masum insanı öldürmek demek! Katilsin İsrail ! Kahrolsun İsrail...Hastane bombalamak insanlık suçudur!Hastane bombalayıp, sivilleri ve çocukları katledecek kadar ileri giden bu vahşeti durdurun!İnsanlık ölüyor, yeter artık! Şiddetin masum sivillerin öldürülmesine göz yumduğu bu günler utançtan fazlası; çaresizlik korkunç! Dini, milleti, inancı ne olursa olsun artık yeter! Bu katliam son bulmalı!Bu büyük bir insanlık suçu. Ne kadar çok cümleyle söylesem az gelecek; bu büyük bir terör... Şiddetle kınıyorum!

SUHA UYGUR

Haberin Devamı

Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu kadar masum insanları acımasızca katletmek, büyük bir savaş suçudur. Katilsiniz ve bunun hesabını vereceksiniz!



NEBAHAT ÇEHRE

Aklımda, Kalbimde Asla Kabul Etmeyecek … Hastaneyi Vurmak Ne demek