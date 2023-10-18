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Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

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#Gazze#İsrail#Hastane
Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 09:48

Ünlü isimler, İsrail’in günlerdir bombaladığı Gazze’deki masum siviller için yardım istedi.

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Ünlü isimler İsrail’in Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef almasının ardından tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin Gazze paylaşımları...

ESRA EROL

Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor!!! Bu bir katliam… İsrail'in Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki

GONCA VUSLATERİ

Dünya bu öfkeyi durdurmalı! Çocuk ölümlerini normalleştiremezsiniz! Masum insanların ölümlerini görmezden gelemezsiniz!

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki


DEMET AKALIN

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Hastane bombalamak insanlık suçudur, net! Savaşın da bir kuralı vardır. Lanet olsun... İnsanız biz canımız yanıyor!

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki


ALİŞAN

Yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doymadın kana. Doymadın vahşete, doymadın cinayete... Hastane bombalamak, binlerce masum insanı öldürmek demek! Katilsin İsrail! Kahrolsun İsrail...

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki


BEHZAT UYGUR

Hastane bombalamak insanlık suçudur!
Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki

EMİR BENDERLİOĞLU

Hastane bombalayıp, sivilleri ve çocukları katledecek kadar ileri giden bu vahşeti durdurun!

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki


SELÇUK YÖNTEM

İnsanlık ölüyor, yeter artık! Şiddetin masum sivillerin öldürülmesine göz yumduğu bu günler utançtan fazlası; çaresizlik korkunç! Dini, milleti, inancı ne olursa olsun artık yeter! Bu katliam son bulmalı!

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki


SONER ARICA

Bu büyük bir insanlık suçu. Ne kadar çok cümleyle söylesem az gelecek; bu büyük bir terör... Şiddetle kınıyorum!
Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki

SUHA UYGUR

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Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu kadar masum insanları acımasızca katletmek, büyük bir savaş suçudur. Katilsiniz ve bunun hesabını vereceksiniz!

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki


NEBAHAT ÇEHRE

 Aklımda, Kalbimde Asla Kabul Etmeyecek … Hastaneyi Vurmak Ne demek

Gazzede hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki

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#Gazze#İsrail#Hastane

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