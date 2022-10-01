Gazete ilanı hayatını değiştirdi

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ZAFER ÖZTÜRK

İlk oyunculuk ilanla geldi

· Oyuncu Zafer Öztürk’ün çocukluğu top peşine koşturmakla geçmiş. Futbol kalecisi olmayı hedeflerken abisinin yönlendirmesiyle önce hentbol kalecisi olmuş. Sonra tekrar futbola yönelen Öztürk, sol kanatta oynamış ve yıldız milli takım seçmelerine davet edilmiş.

· Ailesi mühendis ya da mimar olmasını istese de çocukluğundan beri hep oyunculuk hayalleri kurmuş.

· Bursa’da yapılan mankenler kral ve kraliçe yarışmasında birinci olmuş. 1986-1993 yılları arasında mankenlik yapmış.

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· Gazetede gördüğü bir ilana başvurmasıyla ilk oyunculuk deneyimini yaşamış.· Hayvanları çok sevse de böceklerden korkuyormuş.· Yükseklik fobisi varmış. Birkaç sene önce bu korkusunu yenmek için inşaat halindeki yüksek bir binanın en üst katına korka korka çıkıp korkusunu yenene kadar aşağı inmemiş.· Çocukken uyurgezermiş.Hatta bir keresinde evden çıkıp uykulu haliyle başını direğe çarpmış.

MERVE ÖZBEY

Her şeyi sayıyor

· Pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey’in hayatı, vokalistlik yaptığı mekâna gelen Ebru Gündeş’in kendisini dinlemesiyle değişmiş. Gündeş’ten vokalistlik teklifi alan Özbey, hemen ertesi gün onunla çalışmaya başlamış.

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· 12 yıl vokalistlik yapan Özbey; Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Cengiz İmren gibi ünlü isimlerle çalışmış.· Sahne önünde olmak gibi bir hayali yokmuş. Eğitimci bir aileden gelen Özbey’in hayalleri arasında akademisyen olmak varmış.· Her ne kadar spot ışıklarının altında bir hayat sürse de kameraların önünde olmaktan çok utanıyormuş.· En büyük eğlencesi kitaplarmış. Seyahatlerinde yanına en az üç kitap alırmış.· Her şeyi saymak gibi bir takıntısı varmış. Obsesyon (takıntı) rahatsızlığı yaşadığı için psikolojik destek bile almış.· Mutfakta vakit geçirmekten büyük keyif alan ünlü şarkıcı, yemek pişirmenin kendisi için rehabilitasyon gibi olduğunu söylüyormuş.· İlerleyen yıllarda Selimiye’ye yerleşip butik otel açmak gibi hayali varmış.· En sevdiği yemekler mantı ve makarnaymış.

YASEMİN YÜRÜK

Tekne kazasını unutamadı

· Dağılan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, çocukken dünya çapında tanınan bir boksör olmak istiyormuş.

· İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olan Yürük, profesyonel olarak bale yapmış.· Şöhrete kavuşmadan önce Büyükada’daki atari salonlarında çalışmış.· Bir tekne gezisi sırasında, içinde bulunduğu tekne ters dönmüş. Ne zaman tekneye binse hep o günü hatırlarmış.· En sevdiği hayvan balinaymış. Balinaların yaşamıyla ilgili bilgileri araştırmayı seviyormuş.

· Geçmişe dair en büyük pişmanlğı; yaşadığı ilişkilerinde kendinden ödün vermesiymiş...· En sevdiği yemek balık, en sevmediği yemekler ise kuru fasulye ve humusmuş.· Dövme meraklısı olan Yasemin Yürük’ün vücudunda 23 dövme varmış.· Yürük, şarkıcılığın yanı sıra Yeniköy’deki spor salonunda kişisel spor antrenörlüğü yapıyormuş.