Funda Eryiğit: Hazar’ın rolü keskin ve zordu

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Eryiğit, “Timsah Ateşi” oyununda aynı sahneyi paylaştığı Hazar Ergüçlü’nün “İnci Taneleri” dizisindeki performansı hakkında şunları söyledi:

“Hazar, Dilber’i çok güzel canlandırdı. Pavyonda çalışan kadın rolü keskin ve zordur. Dikkat çekici bir rolü, dikkat çekici bir oyunculukla birleştirince çok konuşuldu. Hazar’la benziyoruz da neden daha önce bizi buluşturmamışlar bilmiyorum.”

Oyuncu, Yasemin Şefik’in “Rol aldığın projelerde memleketin bütün yakışıklılarını öptün. Mesela en yakın arkadaşın ‘Nasıldı’ diye soruyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sordular tabii. Kimse onlara sordu mu acaba Türkiye’nin en güzel kadınını öpmek nasıl bir duygu? Şaka yapıyorum.”