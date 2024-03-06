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Funda Eryiğit: Hazar’ın rolü keskin ve zordu

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#Funda Eryiğit#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri
Funda Eryiğit: Hazar’ın rolü keskin ve zordu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 09:37

Funda Eryiğit geçen gün Yasemin Şefik’in BKM Maximum Uniq’te gerçekleşen “Uyduruk Sonlar” isimli talk show programına konuk oldu.

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Eryiğit, “Timsah Ateşi” oyununda aynı sahneyi paylaştığı Hazar Ergüçlü’nün “İnci Taneleri” dizisindeki performansı hakkında şunları söyledi:

“Hazar, Dilber’i çok güzel canlandırdı. Pavyonda çalışan kadın rolü keskin ve zordur. Dikkat çekici bir rolü, dikkat çekici bir oyunculukla birleştirince çok konuşuldu. Hazar’la benziyoruz da neden daha önce bizi buluşturmamışlar bilmiyorum.”

Funda Eryiğit: Hazar’ın rolü keskin ve zordu

Oyuncu, Yasemin Şefik’in “Rol aldığın projelerde memleketin bütün yakışıklılarını öptün. Mesela en yakın arkadaşın ‘Nasıldı’ diye soruyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sordular tabii. Kimse onlara sordu mu acaba Türkiye’nin en güzel kadınını öpmek nasıl bir duygu? Şaka yapıyorum.”

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#Funda Eryiğit#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri

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