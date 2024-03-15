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Fransız sanatçıdan uzun hava

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#Eléonore Fourniau#Sami Yusuf#L’Amour Vivant
Fransız sanatçıdan uzun hava
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:55

Fransız sanatçı Eléonore Fourniau, Sami Yusuf ile birlikte Fransa’da verdiği “L’Amour Vivant” adlı konserde uzun hava okudu. “Var Ey Gönül” eserini seslendiren Fourniau, sosyal medyada gündem oldu.

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SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

İran asıllı İngiliz müzisyen Sami Yusuf, geçtiğimiz gün Fransa’da “L’Amour Vivant” adlı bir konser verdi. Gecede Paris doğumlu Fransız şarkıcı Eléonore Fourniau da sahneye çıktı. Fourniau’nun söylediği uzun hava, sosyal medyada ses getirdi. Kaygusuz Abdal’ın “Var Ey Gönül” eserini seslendiren sanatçı büyük beğeni topladı.

Fransız sanatçıdan uzun hava

ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLÜ

Eléonore Fourniau, ailesinin akademik görevleri nedeniyle bir dönem Türkiye’de yaşadı. Türkülere merak sarıp bağlama çalmasını öğrenen Fourniau, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde müzik eğitimi de aldı. 2015’te “Kalandar Soğuğu” ile ‘en iyi müzik’ dalında Altın Portakal kazanan Fourniau, 2016’da Fransa’ya döndü.

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Fransız sanatçıdan uzun hava

Sami Yusuf - Eléonore Fourniau

Kariyerini Samaia Trio ve Telli Turnalar gruplarında devam ettiren Eléonore Fourniau, birçok ülkede verdiği konserlerde Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Lazca şarkılar seslendiriyor.

 

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#Eléonore Fourniau#Sami Yusuf#L’Amour Vivant

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