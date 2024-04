Fotoğrafları büyük ilgi gördü... Güzelliği anneden!

Haberin Devamı

Eşi Uğur Akkuş ile sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen Ebru Şallı, ailesinin yanında enerji depoladı.

Annesi Şefiye ve ablası Funda Şallı ile bir araya gelen ünlü manken çektiği eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi görene fotoğraflara çok sayıda da yorum yapıldı.

Ünlü mankenin annesini görenler 'Ebru'nun güzelliği anneden', 'Anneniz de çocukları da çok güzel', 'Abla-kardeş gibisiniz' şeklinde yorumlarda bulundular.

Haberin Devamı

BENİM CANIM AİLEM!



İşte ekranın, sahnelerin sevilen isimlerinin aileleri...

'15 Aralık 2011... Canım babam benimlesin'

Tiyatroya olan tutkusuyla pek çok oyunda yazar, yönetmen, oyuncu olarak imzası bulunan ve daha çok "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Halo Dayı" karakteriyle tanınan Sönmez Atasoy'un vefatının üzerinden 13 yıl geçti.

Sönmez Atasoy, 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası 67 yaşında hayatını kaybetti. Sayısız projede yer alan Atasoy, Türk sinema ve televizyon tarihine önemli eserler bıraktı. Oyuncu Fadik Atasoy babasının vefatının 13. yılında sosyal medya hesabından duygularını getirdi.

Atasoy paylaştığı karelere, 'Canım Babam her an her gün her yıl benimlesin... 'Sönmez Atasoy' 15 Aralık 2011' notunu düştü.

Ünlü modelin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Annem de şimdiki ben…

Manken-oyuncu Ece Gürsel, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp babasını andı. Gürsel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Bir dönemin gözde mankeni Ece Gürsel babasının vefatının 7. yılını andı.

Haberin Devamı

Babası, annesi ve ablasının yer aldığı bir kareyi paylaşan, 'Canım babamın aramızdan ayrılışının 7. Yılı… Sevgi ve rahmetle… Yalnız ablam nasıl da Bella, ben nasıl da Sera... Annem de şimdiki ben…' notunu yazdı. 39 yaşındaki model, iyi dilekte bulunanlara da teşekkür etti.

Ece Gürsel ve 58 yaşındaki annesi Yıldız Argan'ı görenler "Anne-kız gibi değil abla-kardeş gibi" yorumları yaptı.

Annesinin ve babasının fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü!

Ardı ardına rol aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Mehmet Günsür, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberin Devamı

Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında dageniş bir hayran kitlesi edinen Mehmet Günsür anne ve babasının fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Günsür, siyah beyaz fotoğrafa " Anne ve baba... 1964" notunu düştü. Takipçileri Mehmet Günsür'ün paylaşımına "yakışıklılığınız annenizden" yorumunu yaptı.

SONUÇ BU!

Uraz Kaygılaroğlu anne ve babasının nişan günü çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kaygılaroğlu, fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.





ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Haberin Devamı

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.





İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.





Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

HER KONSERDE EN ÖNDE



Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi





Haberin Devamı

Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI



Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.





Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

ANNESİNİN KOPYASI



Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.





Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

"ANA YURDUM EKSPRES"



Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.





Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.