Fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekti! 'Filtre değil photoshop var'

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Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin daha önce yaptığı açıklamada "Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum" demişti. Pekin son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncunun görüntüsü çok konuşuldu.

Büşra Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" demişti...

"FOTOĞRAFLARDA FİLTRE KULLANILMIŞTIR"

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Paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Pekin, son olarak Instagram sayfasından katıldığı galadan kareleri yayınladı. Ünlü isim, peş peşe paylaştığı karelere; "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı.

Aynı galaya katılan oyuncular da Büşra Pekin'le birlikte çekildikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Pekin ve dostlarının paylaşımları arasındaki farklılık dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Büşra Hanım fotoğraflarınız arasında farklılıklar var, photoshop'u biraz abarttınız mı?, Filtre değil photoshop var çok net' yorumlarında bulundular.

DOĞALLIĞIMI BOZMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Büşra Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" demişti...

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PHOTOSHOP'SUZ PAYLAŞMAM!

Ünlülerin photoshop tutkusu sınır tanımıyor... Kimi ufak dokunuşlarla fotoğraflarına müdahale ediyor kimiyse photoshop'un ayarını kaçırıyor. İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...

Fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü... 'Bir daha photoshop yapma!'

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katıldı. Gala öncesi hazırlık fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Hafsanur Sancaktutan'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

1.63 boyundaki oyuncunun photoshop ile uzayan bacaklarına takipçileri 'sen bir daha photoshop yapma Hafsa', 'Fotoğraf olmamış, sen de shop yapmışsın', 'Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz' şeklinde yorum yaptılar.

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Bazı takipçileri ise Hafsanur Sancaktutan'ın güzelliğine övgüler yağdırdı.

'YAZILANLAR UMURUMDA DEĞİL'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 12 Ekim'de 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Düğünden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Dilan Çıtak Tatlıses'in takipçileri fotoğraflara 'kilo almışsın' yorumunu yaptı. Genç şarkıcıdan eleştirilere yanıt gecikmedi:

"Benimle alakası olmayan bu saçma sapan çekimi yapıp yayınlayan sevgili basın, sizlere gerçekten hayranım. Okey 25 kg değilim ama 64 kilo olan beni 67282 kilo çıkarmayı başardığınız için (baya fotoşopla şişirilmiş gibiyim ) çok ama çok ama çok teşekkürler... Yazılan hiç bir şey bugüne kadar maalesefki umrumda olmadı, olmayacak da... Ama bazı insanlar bu denli değerli bir günle alakalı saçmalama sınırını tabiki aştılar. Yazdıkları komik değil üzücü. Çok üzülüyorum... Ülkemde maalesef bu kadar aciz ve cahil insan olduğuna şahit olduğum için çok üzülüyorum. Kitap okuyun, resim çizin, psikolağa gidin, belgesel izleyin, hayvan sevin, bisiklete binin, yürüyüş yapın ya da sadece durun... ama buralarda dolanıp 'herkese bulaşacağım' diyen boş bir beyni kendinize layık görmeyin"

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BU NASIL 34 BEDEN?

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, doğum sonrası fazla kilolarından kurtulmuş, incelme sürecini de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.

'34 beden oldum' açıklaması yapan Buse Varol, geçtiğimiz yaz eşiyle çıktığı Bodrum tatilinde bikinili görüntülendi. Buse Varol'un fotoğrafları uzun süre konuşuldu. Hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt veren oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini bir kez daha ikiye böldü.

Buse Varol'un paylaştığı videodan bir görüntü...

Buse Varol'un fotoğrafı ile videosu arasındaki farka dikkat çeken takipçileri ünlü oyuncuya 'Bu nasıl 34 beden' diye sordu.

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Bazı takipçileri ise 'ters ışık' diyerek Buse Varol'a destek verdi.

Buse Varol'un sayfasında paylaştığı fotoğrafı...

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Deniz Seki, Manisa'da konser verdi. Seki, binlerce kişinin katıldığı gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Çok geçmeden konserden görüntüler Manisa Belediyesi'nin resmi Twitter hesabında da yayınladı.

Deniz Seki'nin fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti.

36 bedene düştüğünü söyleyen Deniz Seki'nin daha önce de fotoğraflarıyla oynadığı iddia edilmiş, ünlü şarkıcı 'asla photoshop kullanmıyorum' demişti.

DUDAKLARA NE OLDU?



Şarkıcı Reyhan Karaca, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca dudakları yamuldu.

Paylaşımını kısa bir süre sonra silen Karaca, takipçilerinden kaçamadı...

SEREN FİLTREYİ ABARTTI!

Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.

Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:

"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"

İNCE BELLİ NAZ

Naz Elmas sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaştı. Kaktüslerin önünde poz veren güzel oyuncu photoshop uygulamasına başvurdu.

Bel bölgesini inceletmeye çalışan Elmas, ayarı fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Fotoğrafını hemen silen güzel oyuncu daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Elmas'ın paylaşımı espri amaçlı mı yaptığı merak konusu oldu!

BU BENİ ÜZER

Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

KİLOLU HALİM BİLE GÜZEL

Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.

HELİN'İN BOYU UZADI

Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...

ÖZGE ULUSOY'A BENZETİLDİ

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi.

Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

ABLA GERÇEKTEN SEN MİSİN?

Safiye Soyman bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı.

Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.

BACAK UZATMA FAZLA KAÇMIŞ

Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.