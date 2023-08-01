Fırat Tanış ‘Aşk Mevsimi’ne dahil oldu

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın’ın paylaştığı “Aşk Mevsimi”nin kadrosuna dahil oldu.

Fırat Tanış, filmde zenginliği ve sanatçı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken ‘Altan’ karakterine hayat verecek.

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker birlikte kaleme aldı. “Aşk Mevsimi”nin çekimleri İstanbul ve Bozcaada’da yapılacak. Romantik film yeni sezonda beyazperdede olacak.