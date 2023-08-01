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Fırat Tanış ‘Aşk Mevsimi’ne dahil oldu

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#Fırat Tanış#Aşk Mevsimi#Dilan Çiçek Deniz
Fırat Tanış ‘Aşk Mevsimi’ne dahil oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 08:22

Fırat Tanış, “Aşk Mevsimi” adlı romantik filmle izleyici karşısına çıkacak.

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın’ın paylaştığı “Aşk Mevsimi”nin kadrosuna dahil oldu.

Fırat Tanış, filmde zenginliği ve sanatçı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken ‘Altan’ karakterine hayat verecek.

Fırat Tanış ‘Aşk Mevsimi’ne dahil oldu

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker birlikte kaleme aldı. “Aşk Mevsimi”nin çekimleri İstanbul ve Bozcaada’da yapılacak. Romantik film yeni sezonda beyazperdede olacak.

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#Fırat Tanış#Aşk Mevsimi#Dilan Çiçek Deniz

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