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Filmde sınırlarımızı zorladık

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#Maske#Kaan Turgut#Nilay Deniz
Filmde sınırlarımızı zorladık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 08:15

9 Haziran’da vizyona girecek “Maske”nin galası önceki akşam gerçekleşti. Oyuncular, rolleriyle sınırları zorladığını söyledi.

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Kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı ‘Maske’ filminin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’de yapıldı.

Yapımını Satre Film’in üstlendiği, senaryosu Emrah Ertaş’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Berker Berki’nin oturduğu filmin galasına tüm ekip katıldı.

Gerilim ve kara komediyi bir araya getiren filmde ‘Barış’ karakterini canlandıran Kaan Turgut, “Senaryoyu okuyup bitirdiğim ana kadar çok farklı duygular yaşadım. Sinema seyircisinin de bu filmi çok seveceğini düşünüyorum. Sınırlarımızı zorladık bu filmle” dedi.

Filmde sınırlarımızı zorladık

Mert Turak ise filmde oynadığı karakterin havalı biri olduğunu söyledi: “Totem yaparak filmi hiç izlemedim. Şimdi ilk kez izleyeceğim. Hayatımda oynadığım ender rollerden biri oldu.” Filmde 22 bin metre kumaş kullanıldığı, 900’den fazla kostüm yapıldığı öğrenildi.

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Önce düğün sonra gala

Kaan Turgut, bir gün önce evlendiğini ve henüz balayına gidemediğini söyledi: “Ben dün evlendim. ‘Düğünde bunu giyiyorum galada ne giyeceğim?’ diye düşündüm. Sonra da kendime Maske kolyesi aldım. Ay sonunda eşimle balayına gideceğiz.”

Filmde sınırlarımızı zorladık

İlk sinema filmim

Nilay Deniz, ilk kez bir sinema filminde rol aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtti: “Bekledim bekledim turnayı gözünden vurdum.”

Filmde sınırlarımızı zorladık

Mert Turak, galaya babası ile birlikte katıldı.

Filmde sınırlarımızı zorladık

 

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#Maske#Kaan Turgut#Nilay Deniz

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