Filiz Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?

Filiz Cüreklibatır, 1966 yılında dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Misafir öğrenci olarak London School Of Economics'te Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünde okudu ve sertifika aldı. İngiltere'de Yönetim Koçluğu ile tanıştı ve kendisi Türkiye'nin ilk Yönetim Koçlarından biri oldu. Ardından Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Master yaptı.



Çalışma hayatına Brüksel de Avrupa Birliği Komisyonu eğitim bölümünde başladı. Kariyerine enerji bilişim teknolojileri ve sigorta sektörlerinde devam etti. 2002 yılından beri Humanplus şirketinde kurucu genel müdür olarak, farklı sektörlerden onlarca firmaya eğitim ve koçluk hizmeti vermektedir. Halen Aile Şirketleri koçu ve Yönetim koçu olarak bir çok projede görev almaktadır.