MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriFiliz Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?
GeriHayat Filiz Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Filiz Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filiz Cüreklibatır kimdir kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Filiz Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın evlatlarından birisidir. Kariyerini Uluslararası İlişkiler üzerine sürdüren Filiz Cüreklibatır, Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra yurt dışında eğitimini sürdürmüştür. Filiz Cüreklibatır halen Aile Şirketleri koçu ve Yönetim koçu olarak bir çok projede görev almaktadır. Peki, Filiz Cüreklibatır kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Filiz Cüreklibatır, 1966 yılında dünyaya geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Misafir öğrenci olarak London School Of Economics'te Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünde okudu ve sertifika aldı. İngiltere'de Yönetim Koçluğu ile tanıştı ve kendisi Türkiye'nin ilk Yönetim Koçlarından biri oldu. Ardından Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Master yaptı.

Çalışma hayatına Brüksel de Avrupa Birliği Komisyonu eğitim bölümünde başladı. Kariyerine enerji bilişim teknolojileri ve sigorta sektörlerinde devam etti. 2002 yılından beri Humanplus şirketinde kurucu genel müdür olarak, farklı sektörlerden onlarca firmaya eğitim ve koçluk hizmeti vermektedir. Halen Aile Şirketleri koçu ve Yönetim koçu olarak bir çok projede görev almaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle