Festivalde Can Yaman rüzgarı... Venedik’te ödül aldı!

BİR süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı. Oyuncuya etkinlikte, 30 Eylül’de yayına başlayacak “Viola Come Il Mare” adlı İtalyan dizisinde başrolü paylaştığı Francesca Chillemi de eşlik etti.



EN İYİ ULUSLARARASI AKTÖR



Önce Brendan Fraser’ın başrol oynadığı “The Whale” filminin prömiyerinde boy gösteren Can Yaman, ardından festival kapsamında düzenlenen, İtalyan filmlerine yönelik “Filming Italy Best Movie Achievement Award” adlı organizasyona katıldı. Oyuncuya törende ‘en iyi uluslararası aktör’ ödülü takdim edildi.

İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman’ın rol aldığı her proje ülkede izlenme rekorları kırıyor. Ünlü oyuncu çok yakında “El Turco” adlı yeni bir dizi için kamera karşısına geçecek. Dizinin çekimlerinin Macaristan’da yapılacağı açıklandı.

Can Yaman, 79. Venedik Film Festivali’ne “Viola Come Il Mare” dizisindeki partneri İtalyan model ve oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte katıldı.

Adları bir dönem aşk dedikodularına da karışan ve paparazzileri uzun süre peşlerinden koşturan iki ünlü yıldız, festival alanına tekneyle geldi ve dünya basınına birlikte poz verdi.Moda devi Dolce & Gabbana’nın da yüzü olan Can Yaman, festivalde markanın kıyafetleriyle boy gösterdi. İtalyan basını, ünlü oyuncuyla ilgili haberlere geniş yer verdi.