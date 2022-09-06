Festivalde Can Yaman rüzgarı... Venedik’te ödül aldı!

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BİR süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı. Oyuncuya etkinlikte, 30 Eylül’de yayına başlayacak “Viola Come Il Mare” adlı İtalyan dizisinde başrolü paylaştığı Francesca Chillemi de eşlik etti.
EN İYİ ULUSLARARASI AKTÖR
Önce Brendan Fraser’ın başrol oynadığı “The Whale” filminin prömiyerinde boy gösteren Can Yaman, ardından festival kapsamında düzenlenen, İtalyan filmlerine yönelik “Filming Italy Best Movie Achievement Award” adlı organizasyona katıldı. Oyuncuya törende ‘en iyi uluslararası aktör’ ödülü takdim edildi.
Can Yaman, 79. Venedik Film Festivali’ne “Viola Come Il Mare” dizisindeki partneri İtalyan model ve oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte katıldı.