Festival coşkusu

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19-27 Ağustos tarihlerinde eşzamanlı düzenlenen Trabzon ve Erzurum’daki festivaller kapsamında Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, 100. Yıl Marşları, Alişan, Yavuz Bingöl, Motive, Ferhat Göçer gibi ünlü isim ve gruplar konser verdi.

Sümela Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününe Fatma Turgut konseri damga vurdu.

Palandöken ise festival kapsamında önceki akşam Sinan Akçıl’ı ağırladı. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’ndaki konserde Sinan Akçıl en sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi.