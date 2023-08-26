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Festival coşkusu

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#Türkiye Kültür Yolu Festivalleri#Sümela Kültür Yolu Festivali#Fatma Turgut
Festival coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 08:30

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri devam ediyor.

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19-27 Ağustos tarihlerinde eşzamanlı düzenlenen Trabzon ve Erzurum’daki festivaller kapsamında Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, 100. Yıl Marşları, Alişan, Yavuz Bingöl, Motive, Ferhat Göçer gibi ünlü isim ve gruplar konser verdi.

Sümela Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününe Fatma Turgut konseri damga vurdu.

Palandöken ise festival kapsamında önceki akşam Sinan Akçıl’ı ağırladı. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’ndaki konserde Sinan Akçıl en sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi.

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#Türkiye Kültür Yolu Festivalleri#Sümela Kültür Yolu Festivali#Fatma Turgut

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