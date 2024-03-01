Ferdi Özbeğen rolü Burak Deniz'in

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TÜRKİYE’de taverna müziğini başlatan isim olan sanatçı Ferdi Özbeğen’in hayatını konu alan film projesinde ayrıntılar netleşmeye başladı.

2013 yılında yaşamını yitiren Özbeğen’in bilinmeyenlerini beyazperdeye taşıyacak olan filmle ilgili en merak edilen konu, sanatçıyı kimin canlandıracağıydı. Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği filmin başrolü için ünlü oyuncu Burak Deniz’le anlaşıldı.



MÜZİĞİN DEVLERİ BEYAZPERDEDE



Burak Deniz, biyografi filmi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Oyuncu, rolüne Ferdi Özbeğen’le ilgili tüm dokümanları okuyarak ve sanatçının videolarını izleyerek hazırlanıyor.

Filmin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor. Yapım şirketi proje için geniş bir cast çalışmasına başlarken, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi usta sanatçıları da yeni nesil oyuncuların canlandıracağı öğrenildi.