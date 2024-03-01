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Ferdi Özbeğen rolü Burak Deniz'in

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#Ferdi Özbeğen#Burak Deniz#Ferdi Özbeğen'in Hayatı
Ferdi Özbeğen rolü Burak Denizin
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:28

Taverna müziğinin efsanevi ismi Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor. Çekimlerine yakında başlanacak filmde sanatçıyı Burak Deniz canlandıracak. Deniz rolüne Ferdi Özbeğen’in videolarını izleyerek hazırlanıyor.

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TÜRKİYE’de taverna müziğini başlatan isim olan sanatçı Ferdi Özbeğen’in hayatını konu alan film projesinde ayrıntılar netleşmeye başladı.

2013 yılında yaşamını yitiren Özbeğen’in bilinmeyenlerini beyazperdeye taşıyacak olan filmle ilgili en merak edilen konu, sanatçıyı kimin canlandıracağıydı. Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği filmin başrolü için ünlü oyuncu Burak Deniz’le anlaşıldı.

MÜZİĞİN DEVLERİ BEYAZPERDEDE

Burak Deniz, biyografi filmi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Oyuncu, rolüne Ferdi Özbeğen’le ilgili tüm dokümanları okuyarak ve sanatçının videolarını izleyerek hazırlanıyor.

Filmin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor. Yapım şirketi proje için geniş bir cast çalışmasına başlarken, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi usta sanatçıları da yeni nesil oyuncuların canlandıracağı öğrenildi.

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#Ferdi Özbeğen#Burak Deniz#Ferdi Özbeğen'in Hayatı

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