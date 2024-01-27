×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ferdi Özbeğen kabri aşında anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Özbeğen#Türk Eğitim Vakfı#Ulus Mezarlığı
Ferdi Özbeğen kabri aşında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 07:29

MÜZİK dünyasının unutulmaz ismi, taverna müziğinin öncüsü, piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen, vefatının 11’inci yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Haberin Devamı

Dün yapılan anma törenine, Özbeğen’in tüm mal varlığını ve kendisiyle özdeşleşen beyaz piyanosunu bağışladığı TEV’in genel müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerinin yanı sıra sanatçı dostları Selami Şahin ve Osmantan Erkır da katıldı. Banu Taşkın, “Türk müziğine unutulmaz eserler bırakan, hem şarkıları hem de sanatçı kişiliğiyle kalplerimizde yer edinen değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen’in adı, öğrencilerimizin eğitimine sağladığı katkılar ile daima yaşamaya devam edecek” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Özbeğen#Türk Eğitim Vakfı#Ulus Mezarlığı

BAKMADAN GEÇME!