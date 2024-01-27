Ferdi Özbeğen kabri aşında anıldı

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Dün yapılan anma törenine, Özbeğen’in tüm mal varlığını ve kendisiyle özdeşleşen beyaz piyanosunu bağışladığı TEV’in genel müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerinin yanı sıra sanatçı dostları Selami Şahin ve Osmantan Erkır da katıldı. Banu Taşkın, “Türk müziğine unutulmaz eserler bırakan, hem şarkıları hem de sanatçı kişiliğiyle kalplerimizde yer edinen değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen’in adı, öğrencilerimizin eğitimine sağladığı katkılar ile daima yaşamaya devam edecek” dedi.